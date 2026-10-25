Darum kehrte Evangeline Lilly Hollywood für immer den Rücken

Evangeline Lilly (47) hat sich endgültig von Hollywood verabschiedet und erklärt nun ausführlich die Gründe für ihre Entscheidung. In einem am Montag veröffentlichten Interview mit CBN News sprach die Schauspielerin über ihren Rückzug aus dem Filmgeschäft. Obwohl sie mit der Serie "Lost" und den "Ant-Man"-Filmen international bekannt wurde, hat Evangeline Lilly ihre Schauspielkarriere inzwischen auf Eis gelegt. Nach eigenen Angaben traf sie die Entscheidung bereits 2020, auch wenn sie danach noch für "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" vor der Kamera stand. Seit dem Ende der Dreharbeiten verfolgt sie keine weiteren Schauspielprojekte aktiv. Für diesen Schritt nennt sie drei wesentliche Gründe: ihre langjährige Abneigung gegen öffentliche Aufmerksamkeit, erhebliche chronische Gesundheitsprobleme infolge ihrer beruflichen Belastung und den Wunsch, ihr Leben stärker an ihrem christlichen Glauben auszurichten. "Ich habe es schon immer gehasst, berühmt zu sein. Daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht", erklärte sie gegenüber dem Sender. "Ich habe immer gesagt, berühmt zu sein, ist der Preis für den Wohlstand, den man als Schauspieler erreichen kann."

Die Entscheidung, ihre Karriere aufzugeben, sei ihr trotzdem nicht leichtgefallen. Der Verzicht auf Geld, Einfluss, Anerkennung und berufliche Bestätigung habe bei ihr zeitweise Ängste ausgelöst. Ihr christlicher Glaube habe ihr schließlich geholfen, sich auf ein Leben außerhalb des Rampenlichts einzulassen. "Es war einfach unglaublich befreiend und wunderschön, mich vollkommen dem Vertrauen hinzugeben, dass Gott einen Plan für mein Leben hat", erklärte sie gegenüber CBN News. "Dieser Plan muss nicht unbedingt von Ruhm, Geld, Wohlstand und Macht handeln. Es kann um wichtigere Dinge gehen und darum, dass all das zusammenwirkt." Auch gesundheitlich habe sich ihr Zustand deutlich verbessert. "Meine Gesundheit hat sich dramatisch verbessert. Als ich in den Ruhestand ging, hatte ich massive chronische Gesundheitsprobleme", berichtete die Schauspielerin. Ihr Rückzug erhielt erst im Juni 2024 größere öffentliche Aufmerksamkeit, als sie ein Video aus dem Jahr 2006 veröffentlichte.

Bereits in dem älteren Clip hatte Evangeline darüber gesprochen, ihre Schauspielkarriere eines Tages zu beenden, eine Familie zu gründen und sich humanitären Aufgaben zu widmen. Ihre damaligen Vorstellungen decken sich mit ihrem heutigen Wunsch, sich stärker auf ihren Glauben und die Suche nach einem sinnerfüllten Leben zu konzentrieren. Gesundheitlich blieb die Zeit nach ihrem Rückzug jedoch herausfordernd. Anfang 2026 machte die "Ant-Man"-Darstellerin öffentlich, dass Untersuchungen nach einem Schädel-Hirn-Trauma im Vorjahr Einschränkungen in nahezu allen Bereichen ihrer Gehirnfunktion ergeben hätten. Diese später festgestellten Folgen des Schädel-Hirn-Traumas sind von den chronischen Gesundheitsproblemen zu unterscheiden, die sie nun mit den Belastungen ihrer früheren Karriere in Verbindung bringt. Zuletzt war die Kanadierin im Marvel-Franchise als Hope van Dyne alias The Wasp zu sehen. Ihren Durchbruch hatte sie zuvor mit der Rolle der Kate Austen in der Mysteryserie "Lost" geschafft.

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Getty Images Evangeline Lilly bei der UK-Gala-Premiere von "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" in London

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Getty Images Evangeline Lilly bei der Premiere von "Avengers: Endgame" 2019

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Getty Images Evangeline Lilly und Michelle Pfeiffer auf der "Ant-Man:3"-Weltpremiere in Los Angeles, Februar 2023