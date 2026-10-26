Nach Borowski: Fans feiern Kieler "Tatort"-Ermittlerinnen

Die Ära von Axel Milberg (70) als Kommissar Klaus Borowski ist Geschichte, doch der Neuanfang an der Ostsee kommt bei Tatort-Fans bestens an. Im zweiten Kapitel des vielschichtigen Zweiteilers, der zum Einstand des neuen Duos gezeigt wurde, bündelten Almila Bagriacik in ihrer Rolle als Mila Sahin und Neuzugang Karoline Schuch (45) als psychologische Expertin Elli Krieger ihre Kräfte. Auf Instagram fiel die Reaktion der Zuschauer auf die neue weibliche Doppelspitze beinahe durchweg positiv aus. Neben dem Spannungsaufbau lobten viele User die Besetzung und die Figuren. "Neuer Lieblings-Tatort. Ich mochte die Sahin schon immer. Freue mich auf die nächsten", kommentierte ein Fan unter dem Beitrag. Ein anderer Zuschauer schrieb: "Ich bin völlig begeistert. Endlich mal wieder ein richtig genialer Tatort. Super Schauspielerinnen, absolut spannend. Hoffentlich gibt es ganz viele Fälle mit dem grandiosen Team."

Inhaltlich steckt die Handlung voller Abgründe: Nach dem tragischen Ableben von Milas einstiger Weggefährtin aus Polizeischulzeiten, Anna Nowak, verfangen sich die beiden Ermittlerinnen in einem hochgefährlichen Sumpf aus Korruption, Rauschgifthandel, Schmutzgeld und Machenschaften der organisierten Kriminalität. Bei ihren Nachforschungen geraten sowohl ein käuflicher Gesetzeshüter als auch eine florierende Firma mit handfesten Mafiaverbindungen ins Visier. Das Zusammenspiel der gegensätzlichen Charaktere erweist sich dabei als absoluter Glücksgriff: Während Mila eher mit ungestümer Impulsivität agiert, legt Elli im dramatischen Showdown als Geisel eine ungeheure Entschlossenheit an den Tag und schießt sich kurzerhand selbst in die Schulter, um ihren Peiniger zu stoppen. Im Netz lobt man Mila bereits als eine Art modernen "weiblichen Schimanski", während Elli als clever und knallhart gefeiert wird. Professionelle Kritiker urteilten derweil etwas vielschichtiger: Während ntv bemängelte, dass die emotionalen Reibereien der Hauptfiguren den eigentlichen Fall phasenweise überlagerten, zeigte sich der Spiegel von der Weiterentwicklung angetan und vergab sieben von zehn Punkten.

Axel hatte dem Kieler Kultkrimi nach mehr als zwei Jahrzehnten Dienstzeit den Rücken gekehrt. Almila und Karoline führen den Standort nun als Duo weiter und setzen mit ihren unterschiedlichen Charakteren eigene Akzente. Dass das Publikumsinteresse an dem Neuanfang gewaltig ist, bewies bereits die erste Episode "Unter Freunden", die bei ihrer Premiere mehr als sieben Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen fesselte und dem Sender einen herausragenden Marktanteil von 30 Prozent bescherte. Karoline gestand nach ihren ersten Schritten bei der Traditionsreihe offen ein, dass sie den gigantischen Hype um die Sendung im Vorfeld unterschätzt hatte. Nachschub ist für die Krimicommunity schon unterwegs, denn weitere Abenteuer befinden sich längst in der Mache: Im kommenden Fall namens "Göteborg" wartet auf die Polizeipsychologin bereits die nächste Zerreißprobe, wenn sie unter extremem Druck mit einem Familienvater verhandeln muss, der mit einer Bombenexplosion droht.

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Imago Karoline Schuch und Almila Bagriacik zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg, Oktober 2026

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NDR / Thorsten Jander Almila Bagriacik und Axel Milberg im "Tatort"

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NDR/Nordfilm/Marcus Höhn Karoline Schuch und Almila Bagriacik, Ermittlerduo "Tatort" Kiel