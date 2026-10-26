Wollen Harry und Meghan mit William und Kate konkurrieren?

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) sind zurück im Vereinigten Königreich – und sollen dort offenbar um royale Sichtbarkeit kämpfen. Laut einem Bericht von Hello! wollen die beiden mit öffentlichen Terminen präsent bleiben und treten damit in direkte Konkurrenz zu Harrys Bruder Prinz William (44) und seiner Frau Prinzessin Kate (44). Ein erster Vorgeschmack war ihr gemeinsamer Besuch in Nottingham, der erste Auftritt dieser Art seit ihrem Umzug zurück nach Großbritannien Ende August. Das Paar präsentierte sich dort fast so wie früher bei offiziellen Royalterminen und widmete sich Themen, die ihnen am Herzen liegen. Obwohl der Palast das Ehepaar ausdrücklich als Privatpersonen einstuft, wolle es auch künftig an öffentlichkeitswirksamen Auftritten festhalten. William soll die Inszenierung seines Bruders und seiner Schwägerin als eine Art Royaltermin jedoch missbilligt haben. Dem Bericht zufolge empfand der Thronfolger den quasi-königlichen Auftritt sogar als "geschmacklos". Damit könnte die öffentliche Präsenz der Sussexes künftig immer wieder parallel zu den offiziellen Verpflichtungen von William und Kate stattfinden.

Ein enger Freund von Harry stellte gegenüber Hello! klar, dass das Paar keinen Grund sieht, sich wegen des neuen Wohnorts zurückzuhalten. "Sie wollen ihr unabhängiges Leben so führen, wie sie es für richtig halten, und sie finden, dass sie wie jeder andere ein Recht darauf haben. Ich glaube nicht, dass sie Dinge anders machen werden, nur weil sie wieder in Großbritannien sind", erklärte der Vertraute. Kurz vor dem Nottingham-Termin hatte ein im Namen von König Charles (77) verfasstes Schreiben die beiden ausdrücklich als "Privatpersonen mit kommerziellen und wohltätigen Interessen" bezeichnet. Sämtliche Aktivitäten seien "eine persönliche Angelegenheit für beide und werden in privater Funktion ausgeübt". Harrys Vertrauter erklärte dazu: "Sie haben nie zugestimmt, dass sie nicht halb drin, halb draußen sein würden. Das wurde entschieden und ihnen aufgezwungen." Ihre finanzielle Unabhängigkeit erlaube ihnen dennoch ein eigenes Leben. Nach dem Termin zog ihr Sprecher gegenüber People ein positives Fazit. Meghan sagte zu den Fans: "Es ist großartig, wieder da zu sein."

Harry und Meghan hatten ihre Aufgaben als arbeitende Royals 2020 niedergelegt und waren in die USA gezogen. Laut RadarOnline fällt ihre erneute Präsenz in Großbritannien in eine Phase, in der William und Kate als geschlossenes Team auftreten, während das Verhältnis der Brüder weiterhin als belastet gilt. Gleichzeitig soll die Monarchie unter einem personellen Engpass leiden, da immer weniger Familienmitglieder offizielle Aufgaben übernehmen. Charles und Thronfolger William könnten deshalb zusätzliche Unterstützung bei öffentlichen Verpflichtungen benötigen. RadarOnline brachte vor diesem Hintergrund sogar eine Rückkehr der Sussexes als arbeitende Royals ins Spiel. Harry und Meghan könnten demnach zahlreiche internationale Termine übernehmen und so Charles sowie William und Kate entlasten. Bislang bleibt das jedoch nur ein mögliches Szenario: Der Palast betont derzeit unmissverständlich, dass die beiden nicht als Vertreter der Krone auftreten, sondern ihre kommerziellen und wohltätigen Projekte ausschließlich als Privatpersonen verfolgen.

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

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Getty Images Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales, treffen zum Staatsbankett auf Schloss Windsor ein

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022