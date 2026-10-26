Zufall? Harrys Timing bei Royal-Terminen sorgt für Kritik

Ausgerechnet an einem der wichtigsten Termine im royalen Kalender meldete sich Prinz Harry (42) mit einem neuen Interview zu Wort: Sein Gespräch mit GQ erschien genau an dem Tag, an dem König Charles III. (77), Königin Camilla (79), Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) in Windsor den omanischen Sultan Haitham bin Tarik zum Staatsbesuch begrüßten. Am Abend stand zudem ein Staatsbankett auf Schloss Windsor an. Die zeitliche Überschneidung sorgt für Kritik. LBC-Moderatorin Shelagh Fogarty warf Harry vor, nach seinem Rückzug als arbeitender Royal weiterhin seine frühere Rolle nachzuahmen und sich gegenüber seinem Vater und seinem Bruder illoyal zu verhalten, wie Daily Express berichtet. Das Magazin ordnete das GQ-Interview, in dem Harry erneut von seinem Versöhnungswunsch sprach, als jüngstes von insgesamt sechs Beispielen ein. Das Blatt führt dafür mehrere Auftritte, Ankündigungen und Botschaften an, die zeitgleich mit wichtigen Terminen von Charles oder William öffentlich wurden.

Fall eins ist das aktuelle GQ-Interview, in dem Harry erneut über seinen Wunsch nach einer Versöhnung mit William und der Familie sprach. Fall zwei datiert auf November 2025: Damals wurde seine Reise nach Toronto an jenem Tag angekündigt, an dem William für den Earthshot Prize in Brasilien eintraf. Harry wies den Vorwurf zurück, seinen Bruder absichtlich überstrahlen zu wollen – die Kanada-Reise sei bereits länger geplant gewesen. Im April 2025 erschien er wegen seines Streits um den britischen Personenschutz vor dem High Court, während Charles und Camilla in Rom beim italienischen Präsidenten Sergio Mattarella (85) zu Gast waren und ihren 20. Hochzeitstag begingen. Auch hier unterstellten Kritiker ein bewusst gewähltes Timing. Im August ließ Harry nach der Abreise des Königspaares vom Gedenkgottesdienst zum 80. Jahrestag des Sieges über Japan einen Kranz für Opfer bzw. Veteranen niederlegen. Ein Royalexperte deutete das als PR-Manöver gegen William und Kate. Während "Trooping the Colour" 2026 erschien zudem um 11:11 Uhr Harrys Videobotschaft für das Invictus Germany Sports Festival – etwa 26 Minuten nach der Abfahrt der royalen Kutschen, will Daily Express wissen. Als sechstes Beispiel gelten drei Nottingham-Termine von Harry und Herzogin Meghan (45) im Oktober 2026. Am selben Tag eröffneten Charles und Camilla das walisische Parlament, wo der König über seine besondere Verbindung zu Wales sprach und einen Teil seiner Rede auf Walisisch hielt. All diese Bewertungen bleiben unbewiesene Deutungen. Fraglich ist auch, inwiefern Harry die royalen Termine kennen kann.

Meghan und Harry hatten ihre Aufgaben als arbeitende Royals 2020 niedergelegt und lebten anschließend mit ihren beiden Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien. Mittlerweise ist die vierköpfige Familie wieder nach Großbritannien gezogen – behält aber Montecito vorerst als ihren Hauptwohnsitz. Das Verhältnis zwischen den Brüdern gilt weiterhin als stark belastet. Royal-Autor Robert Jobson hatte erklärt, William reagiere besonders empfindlich, wenn Harry öffentlich über Kate spreche, da sie sich nicht unmittelbar wehren könne. Gegenüber GQ betonte Harry: "Manche Menschen wollen nicht, dass es funktioniert. Ich möchte, dass es funktioniert. Bei allem anderen, was in der Welt passiert, ist das Wichtigste, sich zu versöhnen – das ist der entscheidende Punkt. [...] Narben bleiben für immer."

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