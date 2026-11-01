Diese Netflix-Highlights gibt's im November 2026

Der November steht vor der Tür – und Netflix füllt sein Programm in den kommenden Wochen mit einer bunten Mischung aus Horror, Romantik, Mystery und Historiendrama. Den Auftakt macht am 3. November der oscarprämierte Horrorfilm "Blood & Sinners", der gleich zu Monatsbeginn für Gänsehaut sorgen dürfte. Nur einen Tag später wird es deutlich gemütlicher: Am 4. November erscheint die Weihnachtskomödie "Winstead – Ein Hund feiert Weihnachten", am 5. November folgt die romantische Komödie "Weihnachten im Palast". Auch Serienfans dürfen sich auf Nachschub freuen. "Black Doves" meldet sich am 5. November mit der zweiten Staffel zurück. Ein weiterer Höhepunkt folgt am 12. November: Dann läuft die dritte Staffel von "Die Kaiserin" an. Die neuen Episoden bilden zugleich das lange erwartete Finale der Sisi-Serie und schließen die Geschichte rund um die österreichische Kaiserin ab.

Darüber hinaus hat der Streamingdienst im November noch zahlreiche weitere Titel im Gepäck. Am 5. November erscheint das Drama "One Year to Live, Buy a Man", am 11. November folgt "The Gospel of Christmas" und am 13. November steht "Heartland" auf dem Plan. Für romantische Stunden sorgen "Nur bis Weihnachten" ab dem 15. November und "Guarding Stars" ab dem 18. November. Im Serienbereich startet die Arztserie "Betäubt" am 4. November, einen Tag später geht die Sitcom "North of North" in die zweite Runde. Mysteryfans können sich den 11. November vormerken, denn dann feiert das Drama "The Body" seine Premiere. Auch Reality-TV ist vertreten: "The Devil's Plan" geht am 10. November in die dritte Runde. Am 18. November ergänzt zudem die Komödie "Os 12 Signos de Valentina" das vielseitige Monatsprogramm des Streamingdienstes.

Hinter einem der Neuzugänge steckt eine Romanverfilmung: "Guarding Stars" basiert auf dem Buch "The Bodyguard" von Katherine Center und soll schon vor der Adventszeit für Festtagsstimmung sorgen. Mit dem Abschluss von "Die Kaiserin" können Zuschauer unterdessen ein letztes Mal in die Welt der österreichischen Kaiserin Sisi eintauchen. Und auch für Familien und jüngere Zuschauer gibt es im November Nachschub. Bereits am 1. November erscheint "Barbie in: Der Nussknacker", am 9. November folgt "Doozie's Doghouse". Den Abschluss unter den angekündigten Familienstarts macht am 20. November "Steps – Die Stiefschwestern". Damit deckt das Novemberangebot neben den großen Horror-, Mystery- und Romantiktiteln auch Stoffe für gemeinsame Filmabende ab.

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Netflix / Thomas Schenk Philip Froissant und Devrim Lingnau in "Die Kaiserin", Staffel 1

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Szene aus der dritten Staffel "Die Kaiserin" Szene aus der dritten Staffel "Die Kaiserin"

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Getty Images Jane Featherstone, Ben Whishaw, Sarah Lancashire, Keira Knightley, Joe Barton und Chris Fry, 2024

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