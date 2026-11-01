Wie Papa: Cillian Murphys Sohn Aran ist sein Doppelgänger

Bei der Premiere des Films "Klara und die Sonne" stand nicht nur der Streifen selbst im Mittelpunkt, sondern auch ein junger Mann auf dem roten Teppich: Aran Murphy (19). Der Sohn von Hollywoodstar Cillian Murphy (50) zog mit seinem Auftritt alle Blicke auf sich. Auf den Aufnahmen der Veranstaltung entdeckten zahlreiche Fans verblüffende Gemeinsamkeiten zwischen dem jungen Schauspieler und seinem berühmten Vater. Von den markanten Gesichtszügen bis hin zu den Sommersprossen schien kaum ein Detail anders zu sein. Auch E! News griff das Thema auf und stellte auf Instagram Bilder von Vater und Sohn direkt nebeneinander. Dazu schrieb das US-Medium scherzhaft: "Cillian Murphys Gene haben wirklich 'Kopieren + Einfügen' gesagt." Damit rückte bei der Filmpremiere nicht nur Arans neuer Streifen in den Mittelpunkt. Auch seine große Ähnlichkeit mit Cillian wurde zum Gesprächsthema und machte den Nachwuchsdarsteller in den sozialen Medien zum Hingucker.

In den sozialen Medien verbreiteten sich die Bilder des Nachwuchsschauspielers rasend schnell. Immer wieder bezeichneten Nutzer Aran als Doppelgänger seines oscarprämierten Vaters. "Sie sehen gleich aus", schrieb ein Fan laut dem schwedischen Onlinemagazin Hänt. Ein anderer nahm sogar die kleinsten Details unter die Lupe und stellte fest: "Sie haben sogar Sommersprossen an denselben Stellen im Gesicht." Für manche Beobachter endet die Ähnlichkeit zwischen den beiden allerdings nicht beim Aussehen. "Aran sieht genauso aus und klingt genauso wie sein Vater. Er ist noch ein Kind und wird sein Kindergesicht verlieren, aber Cillians Gesichtszüge und Stimme werden bleiben", hieß es in einem weiteren Social-Media-Beitrag, den Hänt aufgriff. Auch beruflich tritt Aran in die Fußstapfen seines Vaters. Er war bereits in der Serie "Youth" zu sehen. Mit seiner Rolle in "Klara und die Sonne" setzt der junge Schauspieler seine Karriere nun fort.

Aran ist der jüngere Sohn des "Oppenheimer"-Stars und der Künstlerin Yvonne McGuinness (54). Das Paar, das seit 2004 verheiratet ist, hat außerdem den 20-jährigen Sohn Malachy. Obwohl Cillian spätestens mit Produktionen wie Peaky Blinders und "Oppenheimer" zum Weltstar aufstieg, zogen er und seine Frau ihre Kinder nicht in Hollywood groß. Nach mehreren Jahren in London kehrte die Familie 2015 schließlich in Cillians Heimat Irland zurück. Laut Hänt lebt sie heute in einer großen viktorianischen Villa außerhalb von Dublin. Aran entschied sich ebenfalls für die Schauspielerei und sammelte schon früh Bühnenerfahrung. Nun macht er auch vor der Kamera weiter auf sich aufmerksam.

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Getty Images Aran Murphy bei der Premiere von HBOs "Youth" im DGA Theater in New York

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Imago Cillian Murphy bei der US-Premiere von "Peaky Blinders: The Immortal Man" im DGA Theater in New York

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Berliner, Alex J. Yvonne McGuinness, Frau von Cillian Murphy