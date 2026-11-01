Tanja Makarić verrät, wie lange ihre Malou nachts wach ist

Für Tanja Makarić (29) war die vergangene Nacht alles andere als erholsam. Heute am frühen Morgen meldete sich die Influencerin in ihrer Instagram-Story und verriet ihren Followern, wie lange Tochter Malou wach gewesen war. Laut Tanja war die Kleine von 0.30 Uhr bis 4.15 Uhr munter. Insgesamt dauerte die nächtliche Wachphase damit drei Stunden und 45 Minuten. In ihrer Story blendete die Influencerin einen kurzen Eintrag ein, der an eine Tagebuchnotiz erinnert: "Tanjas Tagebuch: Malou ist von 00:30-4:15 Uhr wach."

Online stellte Tanja die Story um 5.07 Uhr ein. Die Sportlerin meldete sich also kurz nach der langen Nacht bei ihrer Community. Dazu gewährte sie einen Einblick in ihr helles Wohnzimmer. Zu sehen sind ein beiges Polstermöbelstück und weiße, bis zum Boden reichende Vorhänge. Weitere Details nannte Tanja in ihrer Story nicht. Sie verriet weder, warum Malou so lange wach war, noch wie die beiden die fast vier Stunden mitten in der Nacht verbracht haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tanja ihre Follower an Malous Schlafverhalten teilhaben lässt. Bereits vor einigen Wochen sprach sie offen darüber, wie anstrengend die Nächte für sie als alleinerziehende Mutter sein können. Damals berichtete sie, dass ihre Tochter in schwierigen Schlafphasen bis zu 20-mal pro Nacht aufwache. Manchmal schlafe die Kleine gerade einmal 15 Minuten am Stück und sei zwischendurch völlig wach, erzählte sie in einer Instagram-Fragerunde. Darüber hinaus verriet Tanja, dass sie sich größtenteils allein um ihre Tochter kümmere und gleichzeitig ihrer Arbeit nachgehe. Für alltägliche Aufgaben wie Duschen, Kochen oder den Haushalt bleibe ihr daher häufig kaum Zeit. Diese Dinge müsse sie in den wenigen freien Momenten erledigen, die sich im Alltag ergeben.

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Instagram / tanjamakaric_ Influencerin Tanja Makarić mit ihrer Tochter Malou

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Tochter Malou, Oktober 2026

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Tochter Malou, März 2026

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