Sophie Monk spricht mit 46 über unerfüllten Kinderwunsch

Sophie Monk (46) spricht ganz offen über ihren bislang unerfüllten Kinderwunsch. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Joshua Gross habe sie bereits mehrfach versucht, ein Baby zu bekommen. Gegenüber Daily Mail machte die "Love Island Australia"-Moderatorin deutlich, wie sehr sie das Thema belastet: "Es ist schwierig, weil es um uns beide geht. Aber wir haben es schon oft versucht." Trotz des ernsten Geständnisses verlor die Australierin ihren Humor nicht. "Ich wünschte, jemand würde einfach ein Baby vor meiner Haustür abstellen", witzelte sie. Ihre Reaktion auf diesen unerwarteten Fund könne sie sich schon gut vorstellen: "Oh Gott, schon gut."

Mit ihrer Familienplanung beschäftigt sich Sophie schon seit mehreren Jahren. 2018 ließ die Moderatorin Eizellen einfrieren, um ihren Kinderwunsch zu einem späteren Zeitpunkt verwirklichen zu können. An ihrem 43. Geburtstag folgte ein weiterer Eingriff zur Eizellentnahme. Statt den besonderen Tag mit einer klassischen Feier zu verbringen, meldete sie sich damals direkt aus dem Krankenhausbett bei ihren Followern. "Es ist mein Geburtstag und ich hatte gerade eine Operation, um einige Eizellen entnehmen zu lassen", verriet Sophie damals in einem Instagram-Beitrag. Mit dem Resultat des Eingriffs zeigte sie sich zufrieden. "Und wir haben viele bekommen, was großartig ist", teilte die TV-Bekanntheit damals mit.

Sophie Monk und Joshua Gross gaben sich im März 2022 das Jawort. Die Hochzeit fand im kleinen, privaten Rahmen in ihrem gemeinsamen Zuhause statt. Nicht nur bei ihrem Kinderwunsch steht Joshua an Sophies Seite. Auch bei beruflichen Zweifeln sei ihr Mann eine wichtige Stütze, wie die Moderatorin gegenüber Daily Mail schilderte. "Er erinnert mich daran, dass es nur ein Job ist", erklärte sie. Joshua gebe ihr zudem mehr Selbstvertrauen und helfe ihr dabei, belastende Gedankenspiralen zu durchbrechen.

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Getty Images Sophie Monk besucht die 66. TV Week Logie Awards im The Star in Sydney

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Instagram / joshuargross Joshua Gross und Sophie Monk, 2024

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Getty Images Sophie Monk bei der Bekanntgabe der Nominierungen für die TV Week Logie Awards am 15. Mai 2022

Was haltet ihr davon, dass Sophie so offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch spricht? Ein wichtiges Zeichen – solche Geschichten brauchen mehr Sichtbarkeit. Ich sehe es zwiespältig: Offenheit kann auch neue Nachfragen auslösen. Ergebnis anzeigen