"Baywatch"-Star Erika Eleniak auf OnlyFans-Millionenkurs

Erika Eleniak (57) ist mit ihrem OnlyFans-Profil offenbar auf Millionenkurs. Wie TMZ unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld der Schauspielerin berichtet, soll der frühere Baywatch-Star auf der Bezahlplattform bereits knapp 300.000 Dollar eingenommen haben. Das entspricht umgerechnet etwa 270.000 Euro. Ihr Profil startete die Schauspielerin erst im August dieses Jahres. Auf ihrem Account versorgt sie ihre zahlenden Fans mit persönlichen und verspielten Inhalten. Dazu zählen Fotos, Videos, Strandbilder und Beiträge, in denen ihre Füße im Mittelpunkt stehen. Sollte das Geschäft in diesem Tempo weiterlaufen, könnte Erika dem Portal zufolge schon im ersten Jahr einen siebenstelligen Umsatz erzielen – und das mit einem Geschäftsmodell, das sie erst vor drei Monaten für sich entdeckt hat.

Seit dem Start ihres Accounts sollen Erikas Einnahmen deutlich gestiegen sein. Kurz nach der Freischaltung ihres Profils habe sie zunächst ungefähr 10.000 Dollar pro Woche verdient, das entspricht rund 8.900 Euro. Inzwischen liege ihr durchschnittlicher Verdienst jedoch wesentlich höher, wie TMZ unter Berufung auf Insider berichtet. Das Geschäft der Schauspielerin auf OnlyFans soll diesen Quellen zufolge regelrecht boomen. Erika selbst hatte beim Start angekündigt, auf der Plattform eine andere Seite von sich zu präsentieren. Mit ihrem Schritt ist die Schauspielerin in Hollywood nicht allein. Auch Donna Mills (85) und Jaime Pressly sind mittlerweile auf OnlyFans aktiv und bieten dort eigene Inhalte an. Wie viel die beiden Kolleginnen mit ihren Profilen einnehmen, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor.

Dass es für Erika so gut laufen würde, zeichnete sich bereits kurz nach dem Start ab. Schon etwa zwei Wochen nach der Eröffnung ihres Accounts hatten mehr als 1.100 zahlende Abonnenten ihr Profil gebucht. Anfangs veröffentlichte die Schauspielerin vor allem Bilder ihrer Füße. Später sollen ihre Fotos und Clips zunehmend freizügiger geworden sein und den Fans mehr Einblicke geboten haben. Einem großen Publikum wurde die Schauspielerin in einer ganz anderen Rolle bekannt: Als Rettungsschwimmerin Shauni McClain gehörte sie von 1989 bis 1992 zum Cast der Kultserie "Baywatch". Jahrzehnte nach ihren Auftritten im roten Badeanzug erreicht sie ihr Publikum nun über eine kostenpflichtige Plattform – und scheint damit äußerst erfolgreich zu sein.

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Getty Images "Baywatch"-Star Erika Eleniak

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Imago Billy Warlock, Erika Eleniak, Jeremy Jackson und David Hasselhoff in "Baywatch"

Traut ihr Erika Eleniak im ersten OnlyFans-Jahr die Umsatzmillion zu? Klar! Bei diesem Start dürfte die Million drin sein. Ich bin skeptisch – der erste Hype könnte bald nachlassen. Ergebnis anzeigen