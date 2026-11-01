7 Jahre: Brooklyn und Nicola machen sich Liebeserklärungen

Brooklyn Peltz-Beckham (27) und Nicola Peltz-Beckham (31) feiern sieben Jahre Liebe mit besonders emotionalen Botschaften. Zu ihrem siebten Jahrestag meldeten sich am Donnerstag beide auf Instagram zu Wort und widmeten sich gegenseitig gefühlvolle Worte. Mit den Beiträgen erinnert das Paar an das Jahr 2019, in dem seine Liebesgeschichte ihren Anfang nahm. Brooklyn veröffentlichte zu diesem Anlass ein aktuelles Foto, auf dem er Nicola einen Kuss auf die Wange gibt. Dazu fand das Model Worte, die kaum romantischer sein könnten. "Meine wunderschöne Nicola, du bedeutest mir einfach alles. Du bist meine ganze Welt, meine beste Freundin und der wichtigste Mensch in meinem Leben", schwärmte er. Und damit war der Liebesschwur noch nicht zu Ende: "Ich kann mich so glücklich schätzen, dich lieben und für immer an deiner Seite sein zu dürfen. Ich liebe dich mehr, als Worte es je ausdrücken könnten." Für eine Extraportion Kitsch war also gesorgt.

Bei warmen Worten allein beließ Brooklyn es aber nicht. In seinem Beitrag zeigte er außerdem Aufnahmen von gleich zwei Blumensträußen und einem handgeschriebenen Liebesbrief an Nicola. Die Schauspielerin ließ sich nicht lange bitten und antwortete mit einer eigenen Bilderreihe. Darin zeigt sie unter anderem ein Selfie, das das Paar gemeinsam mit einem ihrer Hunde im Bett zeigt. Auf einem weiteren Schnappschuss ist ein oberkörperfreier Brooklyn zu sehen, der einen Vierbeiner küsst. Auch Einblicke in den gemeinsamen Alltag in ihrem Haus in Beverly Hills gab es. "Alles Gute zum Jahrestag, meine große Liebe, mein bester Freund, mein Ein und Alles. Ich kann nicht glauben, dass ich seit sieben Jahren an deiner Seite bin, und ich würde es mir nicht anders wünschen", schrieb sie. Und weiter: "Ich liebe deine Liebesbriefe und den Morgenkaffee mit unseren Hunden – bitte ändere dich nie. Ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich."

Kennengelernt hatten sich Brooklyn und Nicola eigentlich schon einige Zeit früher: Bereits im April 2017 waren die beiden einander beim Coachella-Festival vorgestellt worden. Zu einem Paar wurden sie damals allerdings noch nicht. Erst als sie sich 2019 auf einer Halloweenparty von Leonardo DiCaprio (51) in Los Angeles wiederbegegneten, funkte es zwischen ihnen – dieses Wiedersehen gilt als Beginn ihrer Beziehung. Seitdem haben die beiden noch weitere Jahrestage gesammelt. Im April 2022 gaben sich Brooklyn und Nicola das Jawort, im August 2025 erneuerten sie ihr Eheversprechen. Zu ihrem Privatleben gehören außerdem mehrere Hunde, die auch in Nicolas Jubiläumspost eine Hauptrolle übernehmen. Gemeinsam mit den Vierbeinern lebt das Paar in einem Anwesen in Beverly Hills.

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham

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Instagram / nicolapeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham mit ihrem Hund