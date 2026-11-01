Heidi Klum wird an Halloween zu einer blutigen Riesenhand

Heidi Klum (53) hat sich selbst wieder einmal getoppt! Am Samstagabend lud die Moderatorin zu ihrer berühmten Halloweenparty in New York City ein und zeigte dort ihr neuestes Kostüm. Zum 25. Jubiläum ihres legendären Events erschien die Gastgeberin als gigantische abgetrennte Hand. Dabei handelte es sich nicht um irgendeine Hand, sondern um eine Nachbildung ihrer eigenen. Schon ihr Auftritt war gut durchdacht: Das Model wurde in einem Truck vorgefahren, auf dem Warnschilder angebracht waren. Darsteller in gelben Schutzanzügen halfen der Gruselkönigin anschließend dabei, aus dem Fahrzeug auf den Boden zu kommen. Die Inszenierung erinnerte an den Transport eines gefährlichen Fundstücks und passte damit perfekt zum schaurigen Motto des Abends.

Das Kostüm selbst steckte ebenfalls voller Details. Es zeigte ein blutiges Handgelenk – mitten in der Handfläche war Heidis Gesicht zu sehen, das ebenfalls blutig geschminkt wurde. Die riesigen Finger waren mit Ringen geschmückt und rot manikürt. Für ein möglichst echtes Ergebnis griff Effektkünstler Mike Marino laut Medienberichten auf bereits vorhandene Scans von Heidis Körper zurück. So konnten sogar ihr Verlobungsring, ihr Ehering und das kleine Tattoo an ihrem Finger exakt nachgestellt werden. Eine besondere Herausforderung war die Größe der Konstruktion. Sie sollte einerseits riesig genug sein, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Andererseits musste Heidi das Kostüm tragen und sich darin bewegen können.

Die Idee für die Riesenhand hatte Heidi seit Längerem. Schon ein Jahr zuvor und damit noch vor ihrer Halloweenparty 2025 hatte sie den schaurigen Einfall. Damals verwandelte sie sich in Medusa, und Mike bat sie, sich erst einmal ganz auf dieses Kostüm zu konzentrieren. Für das diesjährige Jubiläum wollte die Gastgeberin dann einen alltäglichen Gegenstand in etwas Ungewöhnliches und Überlebensgroßes verwandeln. Durch die originalgetreue Nachbildung ihrer persönlichen Details wurde daraus Heidis eigene Hand. Mit ihren spektakulären Kostümen sorgt die Unternehmerin seit Jahren für Gesprächsstoff. In der Vergangenheit zeigte sie sich unter anderem als E.T., als Pfau, als Wurm und als Fiona aus dem Animationsfilm "Shrek".

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Getty Images Heidi Klum bei der BoF500-Gala während der Pariser Fashion Week, Oktober 2026

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Getty Images Heidi Klum kommt bei ihrer 25. Halloweenparty in New York an, Oktober 2026

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Getty Images Heidi Klum trägt bei ihrer 25. Halloweenparty in New York ein Kostüm in Form einer abgetrennten Hand, Oktober 2026