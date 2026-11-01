Bald ein Teenager: Alessio hat "keinen Bock" auf Papa Pietro

Pietro Lombardi (34) muss sich offenbar an eine neue Situation gewöhnen: Sein ältester Sohn Alessio (11) geht zunehmend eigene Wege. Besonders deutlich wird das, wenn der Sänger seine Eltern besucht. Alessio, der aus Pietros früherer Beziehung mit Sarah Engels (34) stammt, verbringt derzeit nämlich besonders gerne Zeit bei seinen Großeltern. Kommt sein Papa vorbei und setzt sich mit der Familie zum Essen, lässt die Frage des Jungen nicht lange auf sich warten: Was hat Pietro danach eigentlich noch vor? Dahinter steckt ein ganz bestimmter Wunsch: Alessio würde viel lieber bei seiner Oma bleiben und mit ihr etwas unternehmen. Von dieser ungewohnten Entwicklung berichtete der dreifache Vater nun in seinem Podcast "Patchwork Boys". Im Gespräch mit seinem Co-Host Oliver Pocher (48) erzählte er offen, wie sein Sohn ihn bei den Großeltern inzwischen behandelt.

Wie Alessio auf seine Anwesenheit reagiert, schilderte Pietro im Podcast ausführlich: "Der ist bei meinen Eltern gerade, der hat gar keinen Bock auf mich. Wenn er bei meinen Eltern ist und ich da bin, wir essen dann zusammen und dann heißt es schon so langsam: 'Und Papa, was machst du heute noch so?' 'Eigentlich wollte ich hier bleiben.' 'Ah okay, weil ich wollte mit Oma jetzt eigentlich was erledigen gehen.' 'Okay, geh.'" Oliver Pocher nahm die Situation gelassen. Für den Comedian ist die enge Bindung zwischen Alessio und seiner Oma etwas Positives. Auch seine eigenen Kinder würden immer wieder nach ihren Großeltern fragen, berichtete er. Deshalb bezeichnete er die Situation als "ein positives Abgemeldetsein". Pietro konnte dem grundsätzlich zustimmen. Dennoch bemerkt er zunehmend, dass Alessio immer selbstständiger wird und häufiger seine eigenen Pläne verfolgt.

Auslöser für das Gespräch war, dass Pietro gerade hautnah miterlebt, wie schnell Alessio groß wird. Sein Sohn wird zunehmend selbstständiger und nähert sich langsam den Teenagerjahren. Was diese Phase mit sich bringen kann, brachte Oliver mit einem kurzen Satz auf den Punkt: "Die Pubertät ist scheiße einfach." Pietro freut sich zwar darüber, dass Alessio immer mehr seinen eigenen Weg geht. Gleichzeitig muss sich der 34-Jährige erst daran gewöhnen, dass er bei den Plänen seines Sohnes nicht mehr automatisch an erster Stelle steht. Im Podcast klang er mit Blick auf diesen neuen Lebensabschnitt auch ein wenig wehmütig: "Auf jeden Fall, aber wo du schon merkst so, wo ist mein kleines Kind hin?" Mit diesen Gefühlen dürfte Pietro nicht allein sein. Schließlich fällt es vielen Eltern nicht leicht, wenn der eigene Nachwuchs zunehmend selbstständig wird und sich langsam von ihnen abnabelt.

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Imago Pietro Lombardi beim Promiboxen "Fame Fighting 4" in der Grugahalle in Essen

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Instagram / pietrolombardi Alessio Lombardi, Sohn von Pietro Lombardi

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn