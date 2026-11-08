151 Minuten: "Dune 3" wird der kürzeste Film der Trilogie

Das große Finale von Dune fällt kürzer aus als bisher erwartet! Denis Villeneuves (59) Sci-Fi-Trilogie endet mit einem Film, der weniger Zeit beansprucht als seine beiden populären Vorgänger. Das Irish Film Classification Office (IFCO) führt "Dune: Part Three" mit einer Laufzeit von rund 151 Minuten. Damit ist der dritte Teil vier Minuten kürzer als der erste Film "Dune", der auf 155 Minuten kam. Noch deutlicher ist der Unterschied zu "Dune: Part Two": Die Fortsetzung dauerte 166 Minuten und war somit eine Viertelstunde länger. Für einen schnellen Kinobesuch reicht es trotzdem nicht, denn auch der Abschluss läuft gut zweieinhalb Stunden. Ab dem 17. Dezember 2026 können sich die Fans in den deutschen Kinos selbst ein Bild von der Rückkehr nach Arrakis machen. Vor der Kamera stehen unter anderem wieder Hauptdarsteller Timothée Chalamet (30) sowie Zendaya (30), Anya Taylor-Joy (30), Florence Pugh (30) und Robert Pattinson (40).

Dabei hätte der Film fast völlig anders ausgesehen. Eine frühere Schnittfassung von "Dune: Part Three" soll noch fast 180 Minuten gedauert haben und wäre so beinahe drei Stunden lang gewesen. Für die Kinofassung wurde das Material also um knapp eine halbe Stunde gekürzt. Damit ist das Finale jetzt der kürzeste Teil der Reihe. Trotz der Kürzungen soll genug Raum für das aufwendige Sci-Fi-Spektakel bleiben. Auch die Figuren und die Handlung sollen nicht zu kurz kommen. Inhaltlich hält sich der Film scheinbar nicht nur an die Vorlage. Als Grundlage dient Frank Herberts Roman "Der Herr des Wüstenplaneten", der rund 300 Seiten umfasst. Der dritte Teil soll sich allerdings nicht auf das Buch beschränken, sondern über die Geschichte hinausgehen. Für Kinobesucher, die den Roman bereits gelesen haben, könnte der Film also einige neue Inhalte und Überraschungen bereithalten.

Darauf hatte zuvor auch schon Filmstar Javier Bardem (57) hingewiesen. Der Schauspieler verkörpert in der Reihe den Fremen-Anführer Stilgar. Er hatte angedeutet, dass das Ende des Films auch Kenner der Buchvorlage überraschen werde. Er ist nicht der einzige bekannte Name, der für das heiß ersehnte Finale zurückkehrt. Neben ihm und den Hauptdarstellern Timothée und Zendaya sind unter anderem auch Rebecca Ferguson (40), Josh Brolin (58) und Léa Seydoux (41) wieder Teil des Ensembles. Außerdem gehören Jason Momoa (47) und Anya zum starbesetzten Cast. Für Denis ist "Dune: Part Three" der Abschluss seiner Sci-Fi-Saga. Der Regisseur erzählt darin die Geschichte von Paul Atreides und Chani zu Ende. Timothée spielt die Rolle des Paul bereits seit dem ersten Teil, Zendaya steht ihm als Chani zur Seite. Mit dem Kinostart im Dezember wird die Geschichte nach drei Filmen final abgeschlossen.

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Imago Timothée Chalamet als Paul Atreides und Zendaya als Chani in "Dune: Part Two", 2023

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Imago Szenenmotiv aus "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve mit Zendaya

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