Wegen Essstörung: Vivienne Jolie enthüllt Klinikaufenthalt

Vivienne Jolie (18) spricht erstmals öffentlich über eine schwere Zeit in ihrem Leben. Die Tochter von Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62) wurde Anfang des Jahres wegen einer Essstörung stationär behandelt. Wie sehr sie diese Erfahrung geprägt hat, zeigt die 18-Jährige jetzt in einer Kunstausstellung in Los Angeles. Unter dem Künstlernamen V Marcheline präsentiert sie dort ihre Werke in der Schau "A Gallery on Patience in Patients", die noch bis zum 8. November zu sehen ist. Dabei gibt Vivienne auch sehr persönliche Einblicke in ihren damaligen Gefühlszustand. "Anfang dieses Jahres wurde ich wegen meiner Essstörung ins Krankenhaus eingeliefert. Ich war wütend, krank und sehr allein", schreibt sie laut Hello! in einem Begleittext zur Ausstellung.

Für ihre Werke hat Vivienne Erinnerungen an den Klinikaufenthalt von Hand gezeichnet und mit Auszügen aus ihrem persönlichen Tagebuch kombiniert. Eine besondere Rolle spielen dabei Tulpen. "The Tulip Field", also "Das Tulpenfeld", nannten sie und ihre Freunde die Einrichtung während ihrer Behandlung. In einer Zeichnung sitzen Tulpen gemeinsam an einem Esstisch, in einer anderen hält eine Tulpe neben einem Stuhl einen Telefonhörer. Dazu schrieb Vivienne am 4. April: "Ich wünsche mir so sehr eine Umarmung, dass sich mein Körper einfach ganz angespannt anfühlt." Wenige Wochen später hielt sie fest: "Ich muss mir erlauben, zusammenzubrechen, damit ich wieder gesund werden kann." Doch ihre Bilder erzählen nicht nur von Einsamkeit, sondern auch von Freundschaft und Zusammenhalt. Das Werk "Bounded Love" zeigt mehrere Tulpen, die sich umarmen. Besonders die Menschen, denen Vivienne in der Klinik begegnete, haben ihr offenbar viel bedeutet. "Irgendwann rissen die Freundlichkeit und Wärme der Kinder und des Personals im Krankenhaus die Mauern ein, die ich so hoch errichtet hatte", erinnert sie sich. "Ich habe noch nie heftiger gelacht oder geweint, war noch nie ehrlicher oder mehr ich selbst."

Erst wenige Tage vor Bekanntwerden ihrer Ausstellung hatte Vivienne mit einer anderen persönlichen Entscheidung Schlagzeilen gemacht. Am 2. November genehmigte ein Gericht in Los Angeles ihren Antrag, den Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt abzulegen. Offiziell heißt sie nun Vivienne Marcheline Jolie. Beruflich verwendet Vivienne den Nachnamen Jolie allerdings schon länger. Bereits 2024 unterstützte sie ihre Mutter bei der Broadwayproduktion "The Outsiders" und wurde im Programmheft als Vivienne Jolie aufgeführt. Auch ihre Leidenschaft für Kunst zeigte sich schon vor der aktuellen Ausstellung: Im September verkaufte sie auf einem Straßenmarkt in Los Angeles selbst gestaltete Drucke, Sticker und Geburtstagskarten. Unterstützung bekam sie dabei von ihrem Zwillingsbruder Knox.

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Getty Images Vivienne Jolie bei den Tony Awards, 2024

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Getty Images Vivienne Jolie-Pitt und Angelina Jolie im Juni 2024

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