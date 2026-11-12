Jenna Jamesons Vorher-nachher-Fotos begeistern ihre Fans

Jenna Jameson (52) hat ihren Fans einen ziemlich eindrucksvollen Einblick in ihre Gewichtsabnahme gegeben. Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt neue Vorher-nachher-Fotos, die den Unterschied deutlich zeigen. Für beide Fotos posiert Jenna bei sich zu Hause, lehnt an einer Küchentheke und schaut direkt in die Kamera. Auf dem älteren Bild trägt Jenna ein graues T-Shirt und eine pinkfarbene Radlerhose. In der aktuellen Aufnahme präsentiert die Künstlerin ihre deutlich schmalere Taille und ihre schlankeren Beine dagegen in einer hautengen schwarzen Leggings und einem knappen Crop-Top. Die sichtbaren Fortschritte sorgen in der Kommentarspalte für große Begeisterung. Zahlreiche Follower loben Jenna für ihre Verwandlung und bezeichnen sie als Vorbild. "Du siehst fantastisch aus!", schwärmt ein User. Ein anderer schreibt: "Schau dich an! So inspirierend."

Für Jenna bedeutet die Veränderung allerdings viel mehr als nur eine kleinere Kleidergröße. Viel wichtiger sind ihr die positiven Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden. "Beim Abnehmen geht es nicht nur um Äußerlichkeiten, auch wenn ich es liebe, dass mir Kleidung besser passt. Ich habe bemerkt, dass mein Energielevel in die Höhe schießt und ich sogar besser schlafe", erklärt sie auf Instagram. Mittlerweile habe sich sogar ihr Verhältnis zu sportlicher Aktivität verändert. "Das Training ist zu etwas geworden, auf das ich mich freue", berichtet die Social-Media-Bekanntheit. Ihre Fortschritte beschreibt Jenna als langsam, aber stetig. Mit 52 Jahren falle ihr der Prozess schwerer als früher. Die Ketoernährung, auf die sie lange gesetzt hatte, habe bei ihr nicht mehr wie gewünscht funktioniert. Seit Beginn der Wechseljahre reagiere ihr Körper anders. Deshalb greift sie inzwischen vor allem zu unverarbeiteten und ausgewogenen Lebensmitteln. So will sie ihren Stoffwechsel von innen heraus wieder in Schwung bringen. Ihr persönliches Wunschziel habe sie noch nicht erreicht, doch sie sehe sich auf dem richtigen Weg.

Die neue Figur ist nicht die einzige äußerliche Veränderung, die Jenna in den vergangenen Monaten mit ihrer Community geteilt hat. Im Oktober präsentierte sie ebenfalls Vorher-nachher-Fotos ihrer Haare. Zuvor hatte sie sich ihre Extensions entfernen lassen und sechs Monate lang auf Haarfarbe verzichtet. Nach jahrzehntelangem Färben wusste die Künstlerin nach eigener Aussage zunächst nicht einmal mehr, wie ihre natürliche Haarfarbe aussieht. Auch die Entwicklung ihrer Mähne bringt die US-Amerikanerin mit ihrem neuen Wohlbefinden in Verbindung. In ihrem Privatleben begann für sie zuletzt ebenfalls ein neues Kapitel: Im Sommer heiratete sie die Autorin Milagros R. Ocampo im Rahmen einer privaten Zeremonie in Miami. Ihre Beziehung hatten die beiden im vergangenen Sommer öffentlich gemacht. Danach sprach Jenna offen darüber, inzwischen nüchtern zu leben. Außerdem erklärte sie, ihr Leben dem christlichen Glauben gewidmet zu haben.

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Instagram / jennacantlose Jenna Jameson, Model

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Instagram / jennacantlose Vorher-nachher Foto von Jenna Jameson

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