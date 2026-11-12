Ariana Grande und Ricky Álvarez feiern ihr Red-Carpet-Debüt

Ariana Grande (33) und Ricky Álvarez (35) haben sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Am Mittwochabend erschien die Sängerin mit dem Tänzer zur Weltpremiere ihres neuen Films "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" im Beacon Theatre in New York City. Dort posierten die beiden Seite an Seite für die Fotografen und feierten damit ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich. Obwohl Ariana und Ricky schon eine lange gemeinsame Vorgeschichte haben, präsentierte die Musikerin ihn bei einem solchen Event zum ersten Mal offiziell als ihren Partner. Beide lächelten verliebt und wirkten überglücklich. Ariana strahlte in einem bodenlangen weißen Kleid mit Karomuster, während Ricky in dunkler Jeans, einer schwarzen Jacke und einem weißen Hemd erschien.

Bemerkenswert ist der Abend auch aus einem anderen Grund: Für die große Premiere kehrte Ariana ins Rampenlicht zurück. Nach dem Ende ihrer "Eternal Sunshine"-Tour im September wollte sie eigentlich eine Pause von öffentlichkeitswirksamen Terminen einlegen. Für ihren Film machte die Sängerin aber eine Ausnahme. Schon im August hatte Ariana angekündigt, sich nach ihrer Tour vorerst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Ihr Sprecher erklärte die Auszeit damals mit der ständigen öffentlichen Beobachtung, der die Künstlerin ausgesetzt gewesen sei. Später stellte Ariana bei einem Konzert in Chicago klar, dass ihre Entscheidung keine spontane Reaktion auf Kritik gewesen sei. Die Pause habe vielmehr schon länger festgestanden. Gleichzeitig betonte sie, wie wichtig es sei, persönliche Grenzen zu ziehen und sich hin und wieder eine Auszeit zu gönnen.

Ariana und Ricky verbindet eine lange Geschichte: Bereits von 2015 bis 2016 waren die beiden ein Paar. Rund zehn Jahre später gaben sie ihrer Liebe eine zweite Chance. Während Arianas Tour in diesem Jahr häuften sich die Hinweise auf das Liebescomeback. So änderte die Sängerin bei ihren Auftritten unter anderem Songtexte und zeigte ein neues Partnertattoo. Eine Woche vor der Filmpremiere machte Ariana dann auf Instagram deutlich, dass zwischen ihr und Ricky weiterhin alles bestens läuft. In einem Fotobeitrag teilte sie auch mehrere innige Aufnahmen, auf denen das Paar eng beieinander zu sehen ist. Einen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich hatte es trotz ihrer langen gemeinsamen Vergangenheit allerdings noch nie gegeben. Weder während ihrer ersten Beziehung noch seit ihrem Liebescomeback hatten sich die beiden bei einem offiziellen Event zusammen als Paar präsentiert.

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Getty Images Ariana Grande und Ricky Alvarez posieren bei der Premiere von "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" in New York

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Getty Images Ricky Álvarez und Ariana Grande bei der Weltpremiere von "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" im Beacon Theatre in New York

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