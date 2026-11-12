Dennis Schick und Tanja wollen gemeinsam ins Reality-TV

Dennis Schick (38) und Tanja Le Sarge können sich einen gemeinsamen Auftritt im Reality-TV vorstellen. Die beiden sind erst seit wenigen Monaten zusammen, doch auch eine Show, die ihre Beziehung auf die Probe stellt, käme für sie infrage. "Wir können uns auf jeden Fall vorstellen, gemeinsam ins Reality-TV zu gehen. Besonders spannend finden wir Formate, in denen man als Paar nicht nur die schönen Seiten zeigt, sondern auch mal an seine Grenzen kommt", verriet Dennis im Interview mit Promiflash. Die ersten Anfragen sind laut dem Realitystar bereits eingegangen. Um welche Sendungen es dabei geht, verrät er bislang nicht.

Langweilig würde es mit ihnen vor der Kamera wohl kaum, meint Dennis: Er und Tanja seien beide Dickköpfe und hätten ihre eigenen Meinungen. Genau das würden sie in einer Show auch zeigen wollen. "Uns erreichen viele Anfragen unterschiedlichster Art – und ja, darunter sind auch Produktionsfirmen. Das Interesse freut uns natürlich sehr, und wir sind grundsätzlich offen für spannende Formate", erklärte der Comedian. Welches Konzept zu ihnen passt und worauf sie beide Lust haben, wollen sie in Ruhe prüfen. Konkrete Details seien vorerst "top secret". Einen Beziehungstest vor laufenden Kameras fürchten die beiden laut Dennis nicht. Zwar lasse sich nie ganz vorhersehen, was in so einer Show passiere, doch sie vertrauten einander und wüssten, was sie aneinander haben.

Der ehemalige "Traumfrau gesucht"-Teilnehmer hatte bereits angekündigt, Einblicke in den gemeinsamen Alltag geben zu wollen. Für Tanja war es zunächst ein großer Schritt, ihre Beziehung öffentlich zu machen. Inzwischen kann sich das Model vorstellen, an Dennis' Seite auch im Fernsehen mehr von sich zu zeigen. Ob und wann die beiden gemeinsam in einer Show zu sehen sein werden, bleibt offen. Über eine Teilnahme wollen Dennis und Tanja gemeinsam entscheiden.

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Imago Dennis Schick und seine Freundin Tanja Le Sarge beim Fame Fighting 4 in der Essener Grugahalle

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Instagram / dennisschick Dennis Schick und Tanja Le Sarge, Juli 2026

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