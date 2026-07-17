Hasskommentare: Jenna Jameson kündigt Social-Media-Pause an

Jenna Jameson (52) zieht sich vorerst aus den sozialen Medien zurück. Die frühere Adult-Darstellerin und Social-Media-Star erklärte am Mittwoch in ihrer Instagram-Story, dass sie nach heftigen Reaktionen auf ein unbearbeitetes Foto ohne Make-up eine Pause einlegen will. Zwar habe sie auf den Schnappschuss auch viel Zuspruch erhalten, doch unter den zahlreichen positiven Nachrichten seien laut Jenna auch hasserfüllte Kommentare gewesen. Die 52-Jährige zeigte sich davon sichtlich getroffen und kündigte an, vorerst nur noch aus beruflichen Gründen Beiträge veröffentlichen zu wollen. Mit ihren Worten gewährte sie ihren Followern einen sehr persönlichen Einblick in ihre Gefühlswelt.

In einem Statement mit weißem Text auf schwarzem Hintergrund schrieb Jenna: "Ich hoffe, alle verstehen, dass ich sowohl bearbeitete als auch unbearbeitete Versionen meiner Fotos poste. Ich habe ein zufälliges, unbearbeitetes Bild gepostet und viele nette, aber auch einige hasserfüllte Kommentare erhalten." Vor allem beschäftigte sie, wie stark Menschen über jemanden urteilen, den sie gar nicht persönlich kennen. Trotz der Kritik veröffentlichte sie anschließend noch ein weiteres ungeschminktes Selfie und schrieb dazu: "Unbearbeitet, ohne Make-up und ausdruckslos." Danach verkündete sie ihre Entscheidung: "Ich denke, ich werde eine Weile eine Pause einlegen, es sei denn, ich poste aus beruflichen Gründen. Ich fühle mich enttäuscht."

Halt fand Jenna anschließend offenbar in ihrem Glauben. In einer weiteren Instagram-Story teilte sie einen Bibelvers über Ablehnung und Beleidigungen sowie ein Motivationszitat über Selbstbewusstsein und den Umgang mit Negativität. Dass ihr Spiritualität viel bedeutet, hatte sie bereits im Frühjahr gegenüber OK! erzählt. Nach ihrer schweren gesundheitlichen Krise im Jahr 2022 habe ihr Glaube noch mehr an Bedeutung gewonnen. Damals sagte sie dem Magazin: "Ich habe sehr schnell erkannt, dass das Leben geschätzt und gelebt werden muss." Außerdem erklärte sie, dass sie Jesus schon seit ihrer Kindheit näherkommen wollte, weil der Glaube in ihrer Familie stets eine wichtige Rolle gespielt habe. Persönliche Einblicke in ihr Leben teilt Jenna seit Jahren regelmäßig mit ihren Fans – auch dann, wenn sie schwierige Phasen durchlebt.

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Getty Images Jenna Jameson, ehemalige Pornodarstellerin

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jennacantlose Ex-Pornostar Jenna Jameson im November 2025

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Getty Images Jenna Jameson, Model

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