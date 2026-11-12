Gwyneth Paltrow startet neuen Podcast über Wellness & Alltag

Gwyneth Paltrow (54) bringt ihren Goop-Podcast erstmals als Videoformat heraus. "The Goop Guide With Gwyneth Paltrow" startet am 11. November auf Netflix und Spotify. Wie das Unternehmen der Schauspielerin laut Female First mitteilte, erscheint die Audioversion parallel auf allen großen Podcastplattformen. In der Sendung widmet sich Gwyneth Fragen, die von Schlafproblemen in der Perimenopause über Restauranttipps für Paris bis hin zu Feiertagen mit dem Ex reichen. Dafür lädt sie prominente Gäste und Fachleute ein. Für die erste Staffel sind unter anderem Zoe Saldaña (48), Ke Huy Quan (55) und Mark Duplass (49) angekündigt.

Die Themen ergeben sich laut Gwyneth oft aus Fragen, die ihr selbst gestellt werden. "Ich werde zu allem Möglichen befragt – was einem während der Perimenopause wirklich beim Schlafen hilft, wo man in Paris die besten Steak frites bekommt, wie man die Feiertage mit seinem Ex verbringt", erklärte sie in einem Statement. Wenn sie selbst keine Antwort habe, wisse sie meistens, wen sie anrufen könne. Neben Ärzten und anderen Fachleuten sollen deshalb auch Freunde, Familienmitglieder, Unternehmer und sogar frühere Partner zu Wort kommen. Weitere Folgen befassen sich mit Neuanfängen, Kindererziehung, dem Ende von Freundschaften und dem Thanksgiving-Essen. Das eigens entworfene Set soll den Zuschauern das Gefühl geben, mit Gwyneth am Küchentisch zu sitzen.

Der persönliche Austausch stand für Gwyneth schon am Anfang von Goop. Was 2008 als wöchentlicher Newsletter begann, entwickelte sich zu einer internationalen Lifestyleplattform mit Themen wie Beauty, Wellness, Mode und Kultur. "Diese Gespräche zu teilen, war der Anfang von Goop, und jetzt nimmt euch 'The Goop Guide' auf eine völlig neue Art mit: Mit Spotify und Netflix könnt ihr zuhören oder – zum ersten Mal – zuschauen, und zwar in einem Raum, den wir so gestaltet haben, dass es sich anfühlt, als würdet ihr an meinem Küchentisch sitzen", erklärte die Schauspielerin. Auch Moj Mahdara, mit der Gwyneth das Risikokapitalunternehmen Kinship Ventures gründete, hob den persönlichen Ansatz hervor: "Heute bestimmen Algorithmen größtenteils, was wir sehen, und das Publikum sehnt sich nach einer menschlichen Stimme, der es vertrauen kann."

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Getty Images Gwyneth Paltrow

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Getty Images Gwyneth Paltrow bei der Women in Entertainment Gala des Hollywood Reporter in Beverly Hills

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