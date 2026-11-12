Mark Consuelos berichtet von Fortschritten nach Fuß-OP

Mark Consuelos (55) hat nach seiner Zehenoperation offenbar allen Grund zur Freude. In der aktuellen Ausgabe der Talkshow "Live With Kelly and Mark", die er gemeinsam mit seiner Ehefrau Kelly Ripa moderiert, berichtete der Schauspieler jetzt von überraschend deutlichen Fortschritten. Am vergangenen Wochenende habe er gleich zweimal auf dem Golfplatz gestanden. Normalerweise mache ihm sein Fuß spätestens auf der zweiten Hälfte der Runde schwer zu schaffen. Nach Hause komme er dann meist humpelnd. Diesmal sei das jedoch nicht der Fall gewesen: "Mein Fuß fühlte sich großartig an", schwärmte Mark, wie das Magazin OK! berichtet. Ganz beschwerdefrei war Mark allerdings noch nicht unterwegs. Kelly machte ihn darauf aufmerksam, dass er trotz seines verbesserten Fußes weiterhin humpelte – diesmal allerdings aufgrund einer Rückenverletzung. Mark reagierte humorvoll und scherzte, dass er sich den Rücken ausgerechnet wegen seines Tennisarms verletzt habe.

Den Eingriff hatte Mark lange vor sich hergeschoben. Ende September verkündete er in der Sendung, dass er sich direkt im Anschluss an die Show auf den Weg zum Arzt machen werde. "Heute ist es so weit. Ich schiebe diese Zehenoperation seit ungefähr einem Jahr vor mir her", erklärte er damals vor laufender Kamera. Kelly ließ es sich nicht nehmen, ihren Mann zu dem Termin zu begleiten. Kelly hatte bereits vor dem Eingriff eine ganz bestimmte Vorstellung: Sie wollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ihren Mann nach dem Aufwachen aus der Propofolnarkose zu filmen, scherzte sie. Mark merkte an, dass Menschen unter dem Einfluss des Narkosemittels oft für einige amüsante Momente sorgen. Kelly erinnerte ihn daraufhin daran, dass sie bereits Erfahrung damit habe: Nach einer früheren Fußoperation hatte sie ein entsprechendes Video von ihm aufgenommen, wie OK! berichtet.

Zu dem geplanten Video kam es letztlich nicht, da im Aufwachraum ein striktes Filmverbot galt. Stattdessen berichtete Kelly später in ihrer gemeinsamen Sendung von den amüsanten Momenten nach dem Eingriff und davon, wie sich ihr Mann unter dem Einfluss der Narkose verhalten hatte. Rund 30- oder 40-mal habe Mark wissen wollen, wann er denn endlich zur Operation gebracht werde. Jedes Mal habe sie ihm erklärt, dass der Eingriff bereits vorbei sei. Irgendwann habe er sie angeschaut und gefragt: "Wer bist du?" Auf ihre Antwort "Ich bin deine Frau" habe Mark nur entgegnet: "Nein." Kelly und Mark sind nicht nur vor der Kamera ein eingespieltes Duo, sondern auch privat seit vielen Jahren ein Team. Die beiden sind seit 1996 verheiratet und haben gemeinsam drei Kinder.

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Getty Images Mark Consuelos am roten Teppich

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Oscar-Verleihung 2019

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