Alabama Barker wirft Freunden dreisten Luxusdiebstahl vor

Alabama Barker (20) rechnet mit ihrem Freundeskreis ab. Wie E! News berichtet, beschuldigt die Tochter von Blink182-Schlagzeuger Travis Barker (50) nun mehrere Freunde, sie über einen Zeitraum von zwei Jahren bestohlen zu haben. Insgesamt sollen Kleidung, Schmuck, Accessoires und sogar Möbel im Wert von mehr als 130.000 Dollar aus ihrem Besitz verschwunden sein. Das entspricht umgerechnet rund 112.000 Euro. Unter den vermissten Luxusartikeln befinden sich unter anderem vier Jeans von Chrome Hearts, Diamantohrringe sowie eine Birkin-Tasche, die Alabama von ihrem Vater geschenkt bekommen haben soll. Auch ein Hocker der Marke Chrome Hearts fehlt. Ausgerechnet dessen Verschwinden machte die Influencerin misstrauisch: Vor Kurzem hatten Freunde in ihrem neuen Zuhause übernachtet, am nächsten Morgen war das Möbelstück plötzlich nicht mehr da.

Erst als Alabama erfuhr, dass jemand aus der Gruppe Designerstücke verkaufen wollte, wurde sie offenbar stutzig. Ein gemeinsamer Bekannter zeigte ihr daraufhin Fotos der angebotenen Gegenstände. Darauf habe sie ihre eigenen Sachen wiedererkannt: "Es sind meine Sachen, aber es geht nicht um den Hocker. Es sind all meine Chrome-Hearts-Jeans. Es sind Jeans im Wert von 20.000 Dollar, und es sind vier Stück", erklärte Alabama in ihrer TikTok-Story. Anschließend veröffentlichte sie ältere Fotos, auf denen sie eine der mutmaßlich gestohlenen Hosen trägt. Laut Just Jared teilte sie außerdem Aufnahmen eines Mannes, der ihren Kleiderschrank durchsuchte, sowie Videos, die dessen Verkaufsangebote zeigen sollen. Die Influencerin gibt an, den Fall dem FBI gemeldet, bislang jedoch keine Hilfe erhalten zu haben.

Für Alabama wiegen die mutmaßlichen Taten offenbar auch deshalb schwer, weil sie den Beschuldigten sehr nahestand. Sie habe sich um ihre Freunde gekümmert, als wären sie Teil ihrer Patchwork-Familie. Zudem wirft sie ihnen vor, das fehlende Sicherheitssystem in ihrem neuen Zuhause bewusst ausgenutzt zu haben: "Ihr wusstet, dass ich keine Kameras hatte, und ihr seid hinterhältig, und ihr habt mir alles weggenommen." Dass sie offenbar so lange nichts von den mutmaßlichen Diebstählen bemerkte, kann Alabama selbst kaum fassen: "Sie hatten mich zwei Jahre lang bestohlen. All meine Wertsachen sind weg. Ich kann es nicht einmal glauben", klagte sie in ihrer TikTok-Story.

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Instagram / alabamaluellabarker Alabama Barker, September 2025

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Getty Images Travis und Alabama Luella Barker im Juni 2022

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