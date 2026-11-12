"Ebenezer": Johnny Depps Comeback spaltet die Zuschauer

Johnny Depp (63) sorgt kurz vor seinem großen Hollywood-Comeback für gemischte Gefühle. Nach mehreren Pressevorführungen seines neuen Films "Ebenezer" durften die Besucher jetzt ihre ersten Eindrücke in den sozialen Medien teilen. Die ersten Reaktionen gehen allerdings weit auseinander. Während viele Zuschauer Johnny für seine Darstellung des Ebenezer Scrooge feiern und die düstere, gothicartige Atmosphäre des Films hervorheben, vermissen andere neue Impulse, wie The Hollywood Reporter berichtet. Kritiker bemängeln vor allem, dass Johnny auf vertraute schauspielerische Muster zurückgreife und erneut jene exzentrische Art zeige, die bereits zahlreiche seiner früheren Rollen geprägt hat. Der Film von Regisseur Ti West kommt am 13. November weltweit in die Kinos. Drei Tage vor dem offiziellen Start ergeben die ersten Reaktionen damit ein zwiespältiges Bild von der Rückkehr des Hollywoodstars in eine große Studioproduktion. Ob Johnny mit seiner Neuinterpretation des Weihnachtsklassikers auch das breite Kinopublikum überzeugen kann, wird sich erst nach dem Start zeigen.

Auf der einen Seite gibt es reichlich Lob für den Hauptdarsteller. Mehrere Zuschauer beschreiben Johnny als herausragend, energiegeladen und geradezu mitreißend. Mit einer Mischung aus eigenwilligem Charme und emotionaler Tiefe gelinge es ihm, Scrooges Entwicklung überzeugend darzustellen. Auch die düsteren Horrorelemente, die Regisseur Ti West in die Geschichte einfließen lässt, finden in den ersten Reaktionen großen Anklang. Einige halten die Verfilmung für ungewöhnlich unheimlich, aufrichtig und sehr nah an der Vorlage von Charles Dickens. Auf der anderen Seite bemängeln Kritiker, dass diese neue Version von "A Christmas Carol" trotz der aufwendigen Gestaltung kaum Eigenständiges biete. Eine besonders harsche Reaktion bezeichnet fast alles außer dem Produktionsdesign und der Filmmusik als chaotisch und unpassend, so berichtet The Hollywood Reporter. Die ausführlichen Kritiken dürfen erst ab dem 12. November erscheinen. Seine Weltpremiere hatte "Ebenezer" bereits am 1. November im Whitby Hotel in New York gefeiert, am 9. November folgte die London-Premiere am Leicester Square.

In dem Film schlüpft Johnny Depp in die Rolle des wohlhabenden, aber äußerst geizigen Geschäftsmanns Ebenezer Scrooge, der mit Weihnachten nichts anfangen kann. Erst als ihm drei Geister erscheinen, beginnt er, sein bisheriges Verhalten zu hinterfragen und sein Leben zu verändern. Schon der auf der San Diego Comic-Con präsentierte Trailer ließ erkennen, dass die Neuverfilmung des Dickens-Klassikers einen deutlich humorvolleren Ton anschlägt. Paramount stellte die neue Figur dabei in eine Reihe mit den besonders exzentrischen Rollen des Schauspielers wie Jack Sparrow, Edward Scissorhands und dem Hutmacher. Für Johnny ist "Ebenezer" der erste große Hollywoodfilm seit den Folgen seiner Scheidung von Amber Heard (40) und den anschließenden Gerichtsverfahren. Seit 2020 war er nur noch selten vor der Kamera zu sehen. Im Jahr 2023 spielte er unter anderem in dem französischen Film "Jeanne du Barry" mit. Ein Jahr später inszenierte und produzierte er "Modì, Three Days on the Wing of Madness", übernahm darin aber selbst keine Rolle.

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Getty Images Johnny Depp bei einer Pressekonferenz zur Preview von "A Bunch of Stuff - Tokyo" in Tokio, November 2025

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount Pictures Comic-Con Ebenezer Office Activation in San Diego, 23. Juli 2026

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