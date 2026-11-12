Käuflich? Darum sagte Regina Halmich dem Kampf mit Raab zu

Regina Halmich (49) hat nun enthüllt, was der wahre Grund für ihren dritten Showkampf gegen Stefan Raab (60) war. 2024 kehrte die ehemalige Boxweltmeisterin für ein weiteres Duell mit dem Entertainer in den Ring zurück – obwohl ihr Karriereende als Profi zu diesem Zeitpunkt schon Jahre zurücklag. Rein sportliche Motive steckten dahinter offenbar nicht: Gegenüber Bild räumt die Ex-Sportlerin jetzt unumwunden ein, dass in erster Linie finanzielle Gründe den Ausschlag für ihre Zusage gaben. Leicht gemacht wurde ihr die Zusage allerdings nicht. Bevor der Auftritt feststand, verhandelten beide Seiten fast zwei Monate lang über die Bedingungen. Heute geht Regina mit der damaligen Vereinbarung hart ins Gericht und nennt sie im Rückblick einen "Knebelvertrag". Wie hoch ihre Gage am Ende ausfiel, bleibt allerdings ihr Geheimnis. Eine konkrete Summe nennt die Boxerin nicht. Klar ist aber: Den Ausschlag für ihr Ja gab nach ihren eigenen Worten das Geld.

Im Interview gibt Regina zudem Einblicke in die zähen Verhandlungen um ihre Gage. Sie beschreibt, wie sie ihre finanziellen Forderungen gegenüber Stefans Team behaupten wollte und über welch langen Zeitraum sich die Gespräche zogen. Darüber hinaus thematisiert die Ex-Weltmeisterin ihre Beziehung zu dem Moderator – und blickt grundsätzlich darauf zurück, wie sie im harten Boxgeschäft stets aufs Neue für ihre eigene Wertschätzung kämpfen musste. Das Duell im Jahr 2024 war bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden im Ring. Für Regina bedeutete es nach einer langen Pause vom Wettkampf noch einmal die Rückkehr auf die große Bühne eines echten Boxevents. Doch nicht nur die Vertragsverhandlungen sind Thema in dem Interview. Die Ex-Weltmeisterin spricht außerdem über ihre Finanzen, ihre Familie und darüber, welche Spuren die vielen Jahre im Boxsport bei ihr hinterlassen haben.

Nach dem Showkampf gegen Stefan hat das Boxen Regina nicht mehr losgelassen – im Gegenteil: Der Sport ist wieder zu einem festen Bestandteil ihres Alltags geworden. Inzwischen trainiert die Ex-Weltmeisterin wieder unter ihrem langjährigen Coach Torsten Schmitz, der sie bereits während ihrer aktiven Profikarriere betreut hatte. Ein Unterschied zur Vorbereitung auf das große Duell ist allerdings deutlich: Anschließend stand sie nicht mehr unter dem Druck, ein weiteres Comeback liefern zu müssen. Die mehrfache Weltmeisterin hatte ihre Profikarriere einst auf ihrem Höhepunkt beendet. Der Kampf gegen den Entertainer blieb deshalb eine besondere Ausnahme und keine dauerhafte Rückkehr in den Profisport. Schon die beiden ersten Duelle mit Stefan hatten für viel Aufsehen gesorgt und Regina einem großen Fernsehpublikum bekannt gemacht. Mit dem dritten Aufeinandertreffen schloss sich für die beiden damit ein Kreis, der viele Jahre zuvor begonnen hatte.

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Raab Entertainment / Willi Weber Regina Halmich, Karoline Pütz und Stefan Raab bei "Der Clark Final Fight" im September 2024

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Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich, März 2007

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