Antonia Hemmer bietet sich als Inka Bause-Nachfolgerin an

Antonia Hemmer (26) ist offenbar ein riesiger Fan von Bauer sucht Frau! Am Dienstagabend machte es sich der Realitystar auf dem Sofa gemütlich, um die aktuelle Folge der RTL-Kuppelshow zu verfolgen. In ihrer Instagram-Story ließ sie ihre Follower an ihrem Fernsehabend teilhaben und wollte wissen, wer aus ihrer Community ebenfalls eingeschaltet hatte. Dabei verriet die Influencerin, dass sie nicht nur die reguläre Staffel, sondern auch die internationale Ausgabe begeistert verfolgt. Doch Antonia würde die Sendung offenbar nicht nur gerne anschauen, sondern am liebsten selbst moderieren. Mit einem Augenzwinkern richtete sie sich deshalb direkt an Inka Bause (57): "Moderieren würde ich es immer noch. Inka, falls du das siehst. Ich mache es, wenn du es nicht mehr machen willst. Ich mach es gern."

Allein verbrachte Antonia den Fernsehabend allerdings nicht. Neben ihr hatte es sich ein blonder Mann auf der Couch gemütlich gemacht, der die aktuelle Folge ebenfalls gespannt verfolgte. Eine Sache lag ihrem Begleiter dabei besonders am Herzen: Antonia sollte sich bloß nicht noch einmal selbst bei "Bauer sucht Frau" bewerben. Diesen Wunsch konnte ihm die Blondine erfüllen, denn eine erneute Teilnahme kommt für sie nicht infrage. Ihren Traum, eines Tages die Moderation der Kuppelshow zu übernehmen, möchte sie dagegen nicht aufgeben. Wie viel Spaß ihr das Format nach wie vor macht, zeigte sich auch in den weiteren Instagram-Clips: Während auf dem Bildschirm gesellige Runden an gedeckten Tischen sowie Kandidaten auf Strohballen zu sehen waren, kommentierte Antonia das Geschehen immer wieder lachend von ihrem Sofa aus.

Ihre Begeisterung für "Bauer sucht Frau" hat bei Antonia eine lange Vorgeschichte. Schließlich wurde die Influencerin selbst durch ihre Teilnahme an der RTL-Kuppelshow bekannt und weiß daher genau, wie es sich anfühlt, vor laufenden Kameras nach der großen Liebe zu suchen. Auch Jahre nach ihrem eigenen TV-Abenteuer verfolgt sie gespannt, wie sich die Liebesgeschichten der neuen Kandidaten entwickeln. Dass sie dem Format bis heute so verbunden ist, dürfte deshalb kaum überraschen. Ob ihr augenzwinkerndes Angebot, eines Tages die Moderation zu übernehmen, tatsächlich bei Inka Bause angekommen ist, bleibt abzuwarten.

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Imago Antonia Hemmer beim Secret and Special Screening der Sky-Serie "Being Burdecki" im Zoo Palast Berlin

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RTL / Pascal Bünning Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

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