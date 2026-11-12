Laura Lettgen kritisiert fehlenden Elternrespekt in RTL-Show

Laura Maria Lettgen (31) hat für die Realityshow "Prominent verwandt" deutliche Worte übrig. In einem neuen Instagram-Reel macht die Influencerin ihrem Ärger über das Verhalten einiger Kandidaten Luft. Schon nach den ersten zwei Minuten der Sendung habe sie beim Zuschauen Gänsehaut bekommen. Besonders der Umgang mancher Teilnehmer mit ihren Eltern scheint Laura fassungslos zu machen. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie manche Menschen ernsthaft die Reality-Karriere vor den Respekt vor dem Elternteil stellen", schreibt sie zu ihrem Clip. Ihre deutliche Kritik unterstreicht die Social-Media-Bekanntheit auch mit ihrer Mimik: Vor der Kulisse eines sonnigen Sandstrands blickt sie ernst und immer wieder skeptisch in die Kamera, während ihre Gedanken zur Show als Text eingeblendet werden.

Warum Laura Maria Lettgen das Geschehen bei "Prominent verwandt" so kritisch sieht, macht sie mit einem Verweis auf ihre eigene Kindheit deutlich. "Ich bin so dankbar, dass meine Eltern mir Grundrespekt beigebracht haben. Das ist ja grauenvoll, was ich da sehen muss", erklärt die Influencerin in ihrem Reel. Doch auch abseits der familiären Konflikte sorgt die Sendung bei ihr für Kopfschütteln. "Also wenn man nicht mal weiß, wie viele Kinder man in die Welt gesetzt hat, ja moin", kommentiert sie eine der Enthüllungen mit einer gehörigen Portion Ironie. Auch für die ungewöhnliche Zusammenstellung der Teilnehmer hat Laura einen passenden Vergleich parat: Sie bezeichnet den Cast kurzerhand als "die Mischung aus Golden Bachelor und schwer erziehbare Kinder".

Trotz ihrer deutlichen Kritik findet Laura Maria Lettgen an "Prominent verwandt" durchaus Gefallen. Denn so sehr sie sich über manche Szenen aufregt, so unterhaltsam findet sie auch das Zusammenspiel der Kandidaten. "Ich schäme mich so fremd, aber es ist so lustig. Wer auch immer den Cast zusammengestellt hat: Chef's Kiss", schwärmt die Influencerin in ihrem Reel und verteilt damit ein überraschendes Kompliment an die Verantwortlichen. Ob ihre Follower die Sendung ähnlich zwiespältig sehen, möchte Laura ebenfalls erfahren. Mit der Frage "Wie denkt ihr darüber?" lädt sie ihre Community zur Diskussion ein. Mit ihrer Kritik macht sie deutlich, wie wichtig ihr ein respektvoller Umgang mit den Eltern ist.

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