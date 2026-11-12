Russell Brand gesteht Handy-Ausraster bei Sexarbeiterin

Eine alte Beichte von Russell Brand (51) sorgt erneut für Aufsehen! In seiner bereits 2007 erschienenen Autobiografie "My Booky Wook" schilderte der Schauspieler und Comedian einen heftigen Wutausbruch gegenüber einer Sexarbeiterin. Wie The Mirror jetzt erneut berichtet, soll die Frau während eines gemeinsamen Treffens mehrfach ans Telefon gegangen sein. Russell habe daraufhin die Beherrschung verloren, ihr das Handy aus der Hand gerissen und es gegen eine Wand geschleudert, wo es zerbrach. In seinem Buch rechtfertigte er die Reaktion damit, dass ihn die ständigen Unterbrechungen gestört hätten und er schließlich viel Geld für die Dienste der Frau bezahlt habe. Anschließend sei die Begegnung abrupt zu Ende gegangen, beide hätten zunächst schweigend dagesessen. Neue Brisanz erhält die Schilderung durch die jüngste Verurteilung des Briten: Am Southwark Crown Court wurde Russell wegen der Vergewaltigung eines Fans im Jahr 2009 sowie sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

In seiner Autobiografie beschreibt Russell Brand die Begegnung mit der Sexarbeiterin als enttäuschend. Als ihr Handy erneut klingelte, verlor er offenbar die Beherrschung. "Weitere zwanzig Sekunden vergehen mit langweiligem Unsinn, dann klingelt das Telefon wieder, und ich – und das ist der schlimmste Akt von Frauenfeindlichkeit, den ich seit dem Spuckvorfall begangen habe – nahm ihr das Telefon aus der Hand und warf es gegen eine Wand. Zeitlupe", heißt es in der von The Mirror zitierten Passage. Anschließend sei der Sex abrupt beendet gewesen. "Es trifft die Wand und zerschellt, und sie sieht mich an, der Sex hört auf, und wir trennen uns. Schweigen. Dann sage ich, weil mir klar wird, dass meine Position schwierig ist: 'Verdammt noch mal, du bist ständig ans Telefon gegangen.' Und sie sieht mich an." Die Schilderungen sorgten in den sozialen Medien für Entsetzen. Ein Leser habe beim erneuten Lesen "geschaudert", andere bezeichneten Russells Verhalten als "schrecklich".

In "My Booky Wook" blickte Russell Brand auch auf ein Erlebnis zurück, das sein Verhältnis zu Frauen nach eigener Aussage nachhaltig geprägt habe. Demnach soll sein Vater Ron dafür bezahlt haben, dass der damals 17-Jährige in einem Bordell in Bangkok seine Jungfräulichkeit verlor. Anschließend sei Russell gemeinsam mit seinem alkoholisierten Vater und mehreren Sexarbeiterinnen in ein Hotel gefahren. Mit den Straftaten, für die der Comedian nun verurteilt wurde, steht der geschilderte Handyvorfall allerdings nicht in direktem Zusammenhang. Wie The Mirror berichtet, sollen sich die Vergewaltigung und die weiteren sexuellen Übergriffe über einen Zeitraum von fünf Jahren ereignet haben, als Russell auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand. Die Begegnung mit der Sexarbeiterin hatte er hingegen bereits Jahre vor dem Urteil selbst öffentlich gemacht.

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand, Comedian

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