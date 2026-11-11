Kylie Jenner zeigt bei Gala auffällige Narbe unter Brust

Kylie Jenner (29) zog am vergangenen Samstag bei der Art+Film Gala des Los Angeles County Museum of Modern Art die Blicke auf sich. Zu der jährlich stattfindenden Veranstaltung erschien der Realitystar in einer bodenlangen Animalprint-Robe des französischen Modehauses Ashi Studio. Das Kleid war am Rücken komplett offen und gab seitlich den Blick auf ihren Oberkörper frei. Dadurch wurde unter der linken Brust des Realitystars eine markante Narbe sichtbar. Woher diese stammt, ist bislang allerdings nicht bekannt. Kylie selbst äußerte sich bei der Veranstaltung nicht dazu und ging auch nicht auf das sichtbare Detail ein. Dass die Narbe mit einem bestimmten medizinischen oder kosmetischen Eingriff zusammenhängt, ist nicht belegt. Zwar hat Kylie in der Vergangenheit öffentlich über eine Brustvergrößerung gesprochen. Ob zwischen der Operation und der nun bei der Gala zu sehenden Narbe tatsächlich ein Zusammenhang besteht, bleibt jedoch vollkommen offen.

Details zu ihrer Brustvergrößerung hatte Kylie Jenner zuvor selbst in den sozialen Medien genannt. Als ein weiblicher Fan sie in den sozialen Medien nach Details zu der Operation fragte, gab die Influencerin bereitwillig Auskunft: "445 cc, moderates Profil, halb unter dem Muskel!!! Silikon!!! Garth Fisher!!! Ich hoffe, das hilft, lol." Damit bestätigte die Reality-TV-Bekanntheit nicht nur die Operation, sondern machte auch Angaben zur Größe und Art der verwendeten Implantate. Was diese Angaben bedeuten, ordnete der plastische Chirurg Dr. Vivek Bansal gegenüber The U.S. Sun ein. Der bei RealSelf verifizierte Arzt erklärte, dass ein Implantat mit einem Volumen von 445 Kubikzentimetern üblicherweise eine Vergrößerung um etwa eineinhalb bis zwei Körbchengrößen bewirken könne. Wie das Ergebnis am Ende aussieht, hänge aber vom Körperbau und vom vorhandenen Brustgewebe ab. Zu Kylies Narbe lieferte diese Einschätzung keine gesicherte Erklärung. Auch aus ihrer früheren Auskunft lässt sich nicht ableiten, wodurch die sichtbare Stelle entstanden ist.

Kylies Auftritt bei der Gala sorgte noch aus einem weiteren Grund für Gesprächsstoff. Nach der Veranstaltung teilte sie auf Instagram mehrere Fotos von ihrem Abend. Auf den Aufnahmen war neben der auffälligen Animalprint-Robe auch ein großer ovaler Diamantring zu sehen. Auf einem Bild hielt die Unternehmerin den Schmuck besonders gut sichtbar in die Kamera. Unter ihren Fans kamen daraufhin schnell Spekulationen auf, dass Kylie und ihr Partner Timothée Chalamet (30) sich verlobt haben könnten. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang jedoch nicht. Weder Kylie noch der Schauspieler haben sich bislang zu den Gerüchten geäußert oder eine Verlobung verkündet. Damit bleiben sowohl die Bedeutung des Rings als auch der Anlass, zu dem sie ihn trug, ungeklärt. Während der Schmuck in den sozialen Medien diskutiert wurde, fiel auf den Bildern vom roten Teppich vor allem die Narbe unter Kylies linker Brust auf. Auch deren Ursprung kommentierte sie bisher nicht.

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Getty Images Kylie Jenner besucht die 15. Lacma Art and Film Gala im Los Angeles County Museum of Art

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Getty Images Kylie Jenner besucht die 15. Lacma Art and Film Gala im Los Angeles County Museum of Art

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