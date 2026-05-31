Mark Consuelos enthüllt das Geheimnis seiner 30-jährigen Ehe

Mark Consuelos (55) hat das Geheimnis seiner langjährigen Ehe mit Kelly Ripa (55) verraten. Im iHeartRadio-Podcast "I've Never Said This Before with Tommy DiDario" sprach der Schauspieler offen darüber, was ihre Beziehung so stark macht. Das Timing passt: Am 1. Mai feierten Mark und Kelly ihren 30. Hochzeitstag. Das Paar, das sich Mitte der 90er am Set der Kultsoap "All My Children" kennenlernte, hatte nach nur einem Jahr Beziehung 1996 in Las Vegas heimlich geheiratet. Heute stehen Mark und Kelly wieder Seite an Seite vor der Kamera – diesmal als eingespieltes Moderationsduo in der Morningshow "Live with Kelly and Mark".

Im Podcast verriet Mark, dass ihm sein Vater einst einen entscheidenden Rat mit auf den Weg gegeben hatte: "Finde jemanden, der dich voranbringt, der dich besser macht." Genau diese Person habe er in Kelly gefunden. Die beiden seien nicht nur privat, sondern auch beruflich von Anfang an eng verbunden gewesen. Als Serienpaar in "All My Children" spielten sie ein Liebespaar – und waren es in Wahrheit längst auch. Viele Zuschauer hätten das gespürt. "Sie haben gesagt: 'Ich wusste, dass ihr verliebt seid' – und ja, das waren wir. Wir waren es wirklich", beschreibt Mark die Zeit. Dass Fans ihre Beziehung bis heute so genau verfolgen, wundert ihn nicht: Für sie habe alles im Fernsehen begonnen und sich dann immer weiter vor deren Augen entwickelt.

Mark beschreibt ihre Verbindung als etwas, das sich von Beginn an unausweichlich angefühlt habe. Es habe sich nicht wie eine bewusste Entscheidung angefühlt, sondern wie etwas, das einfach passieren musste. Auch Kelly betonte vor Kurzem in ihrer eigenen Sendung "Live with Kelly and Mark", wie glücklich sie mit ihrer Entscheidung von damals ist. Die Moderatorin nannte die Hochzeit mit Mark "das Beste", was sie je getan habe. Gemeinsam ziehen die beiden drei Kinder groß: Michael, Lola und Joaquin.

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, März 2026

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Premiere von ESPNs "Running With The Wolves" in New York City am 23. Juli 2025

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Instagram / theyoungestyung Kelly Rypa und Mark Consuelos in jungen Jahren