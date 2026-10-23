Kelly Ripa und Mark Consuelos begrüßen neuen Welpen Javi

Kelly Ripa (56) und Mark Consuelos (55) haben ein neues Mitglied in ihrer Familie begrüßt: Ihr kleiner Welpe Javi durfte nach einer medizinischen Behandlung endlich bei ihnen einziehen. In ihren Instagram-Storys gewährten die Moderatorin und der Schauspieler erste Einblicke in seine Ankunft. Ein Video zeigt, wie Kelly und Mark den kleinen Vierbeiner gemeinsam über die Türschwelle tragen. Auf einer weiteren Aufnahme posiert Mark lächelnd mit dem Shih-Tzu-Mischling im Haus. Ganz ohne kleines Drama verlief der Einzug allerdings nicht. Bei einer Untersuchung war zuvor ein Parasit entdeckt worden, weshalb Javi zunächst behandelt werden musste und noch nicht zu seiner neuen Familie durfte. Nun konnte der Welpe aber endlich auch Hündin Lena kennenlernen, die bereits seit Längerem zur Familie gehört.

Kelly und Mark waren durch ihre gemeinsame Sendung "Live with Kelly and Mark" auf den Welpen aufmerksam geworden. Der Hund war dort im Rahmen des Vermittlungssegments "Adopt a Dog" vorgestellt worden und eroberte offenbar direkt die Herzen des Paares. In der Sendung vom 13. Oktober machte Mark die Adoption schließlich öffentlich. "Wir haben Neuigkeiten! Wir haben Javi gestern adoptiert", verkündete er in der Show. Kelly fügte begeistert hinzu: "Wir haben ein neues Baby!" Zu diesem Zeitpunkt mussten sich die beiden jedoch noch gedulden, da die medizinischen Untersuchungen von Javi noch nicht abgeschlossen waren.

Javi landet damit in einem luxuriösen Zuhause: Kelly und Mark leben in einem rund 27 Millionen Dollar [ca. 24 Millionen Euro] teuren Stadthaus auf der Upper East Side. Sie richteten das Anwesen mit französischen sowie vom alten Hollywood inspirierten Elementen ein. Gegenüber Architectural Digest schwärmte die Moderatorin von den eigenen vier Wänden und bezeichnete sie als ihren "Lieblingsort auf Erden". "Egal, wohin wir gehen, für mich ist dies mein Zuhause für immer", stellte sie klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / instasuelos Mark Consuelos posiert mit seinem Hund Javi

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos posieren mit ihrem Hund Javi

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und ihre Hunde Javi und Lena