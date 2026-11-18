Wer mit Loredana Adeyemi (31) befreundet ist, braucht offenbar starke Nerven. Während sich die Musikerin in ihrem Alltag längst auf andere Prioritäten konzentriert, schlägt ihr die eigene Vergangenheit aus den Jahren 2016 bis 2018 in den sozialen Netzwerken bis heute immer wieder entgegen. Doch anstatt sich von der anhaltenden Kritik einschüchtern zu lassen, begegnet die in Barcelona lebende Rapperin der Sache mittlerweile mit einer ordentlichen Portion Humor. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan wissen, wie sie eigentlich zu Branchenkolleginnen wie Juju (33) oder Badmómzjay (24) steht. Loredana stellte daraufhin klar, dass sie – im Gegensatz zu anderen – noch nie ein Geheimnis aus ihren Sympathien gemacht habe. "Was ich aber nie verstehen werde, ist, warum sich manche dafür rechtfertigen müssen, dass sie mit mir cool sind. Ich meine, chillt mal, ich bin doch keine Mörderin", konterte sie und garnierte ihre Ansage mit zahlreichen Lach-Emojis.

Mit dem scherzhaften Vergleich zeigt die Rapperin, die seit 2024 mit Fußballer Karim Adeyemi (24) verheiratet ist, dass sie die extreme Abneigung gegen ihre Person für völlig überzogen hält. Schließlich wurde das Verfahren im Betrugsfall im Jahr 2020 nach einer außergerichtlichen Einigung und einer Zahlung von 609.000 Franken an die betroffene Schweizerin ohne Verurteilung eingestellt. Dass der Skandal dennoch wie ein Schatten über ihrem Image liegt, zeigte sich zuletzt in der Doku "Loredana & Karim – Love & Drama", in der sie vor laufender Kamera noch einmal mit dem schweren Kapitel und der Betroffenen konfrontiert wurde. Während sich die Schweizerin damals durchaus versöhnlich zeigte, bleibt das Echo in Teilen der Community hartnäckig.

Loredana gehört zu den erfolgreichsten und gleichzeitig wohl polarisierendsten Rapperinnen der deutschen Musikszene. Ihr Debüt gab sie im Jahr 2018 mit der Single "Sonnenbrille". Die beliebte Single "Kein Plan" mit Mero folgte ein Jahr später und schoss direkt an die Spitze der Charts. Musikalisch bedient sich Loredana seit jeher einer Mischung aus modernen Trapbeats und autotunelastigem Gesang. Mit Alben wie "King Lori" untermauerte sie ihren Erfolg im kommerziellen Bereich und fuhr rasch Millionen von Streams ein. Neben ihrer Musik sorgt sie vor allem durch ihre wechselnden Kollaborationen innerhalb der Szene, ihren Lebensmittelpunkt in Barcelona und ihre medienwirksame Präsenz in den sozialen Netzwerken regelmäßig für Schlagzeilen.

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Instagram / loredana Loredana Zefi, Rapperin

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Getty Images Juju und Loredana bei den MTV EMAs

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