Anne Hathaway (44) hat sich erstmals mit ihrem jüngsten Nachwuchs in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Dienstag war die Schauspielerin gemeinsam mit einer Freundin in den Straßen von New York City unterwegs, wie Fotos auf TMZ zeigen. Ihr Baby hatte sie dabei ganz nah bei sich: Der "Der Teufel trägt Prada"-Star transportierte das Neugeborene in einer zu sich gerichteten Bauchtrage vor der Brust. So konnte das Baby den Ausflug ganz nah bei seiner Mama verbringen. Anne schien die gemeinsame Zeit zu genießen. Gut gelaunt plauderte sie mit ihrer Begleiterin und brach immer wieder in entspanntes Lachen aus. Zwischendurch legten die beiden sogar einen kleinen Fotostopp ein. Annes Freundin griff zur Kamera und hielt fest, wie die Schauspielerin mit ihrem jüngsten Familienmitglied posierte. Anschließend setzten sie ihren Spaziergang durch die Metropole fort.

Bislang hatte Anne ihren Nachwuchs noch nicht öffentlich präsentiert. Entsprechend war der Ausflug durch den Big Apple ihr erster bekannter Auftritt mit dem Baby. Viele Details über das jüngste Familienmitglied sind allerdings weiterhin nicht bekannt. Weder den Namen noch das Geschlecht des Kindes hat die Hollywooddarstellerin bislang verraten. Auch zur Geburt gibt es keine näheren Angaben: Wann und wo das Neugeborene zur Welt kam, ist nicht öffentlich bekannt. Bei dem Spaziergang stand somit vor allem der besondere Moment im Mittelpunkt, in dem Anne erstmals gemeinsam mit ihrem Baby zu sehen war. Dank der Bauchtrage konnte sie ihren Nachwuchs ohne Probleme vor dem Blitzlicht der Fotografen schützen.

Privat ist Anne bereits seit vielen Jahren mit Adam Shulman (45) liiert. Der Schauspieler und Schmuckdesigner gab ihr 2012 in Big Sur in Kalifornien das Jawort. Vor der Geburt ihres jüngsten Kindes hatte das Paar bereits zwei Söhne: Jonathan kam 2016 zur Welt, sein kleiner Bruder Jack folgte 2019. Mit dem Neugeborenen sind Anne und Adam nun Eltern von drei Kindern. Ihre beiden älteren Söhne halten die Eheleute weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Was ihre Schwangerschaft selbst anging, zeigte sich die 44-Jährige jedoch in Plauderlaune. In "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" sprach die Schauspielerin vor der Geburt ausführlich über eine ungewöhnliche Erfahrung: Sie konnte plötzlich die Zeit riechen.

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