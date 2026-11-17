Robert Pattinson (40) ist der neue James Bond! Der Schauspieler tritt als siebter 007-Darsteller die Nachfolge von Daniel Craig (58) an. Wie The Sun berichtet, machte Amazon MGM die Neuigkeit am Montag mit einem kurzen Clip in den sozialen Medien öffentlich. Darin ist der Brite im dunklen Anzug und mit einer Pistole in der Hand zu sehen. Mit dieser Wahl fällt eine Tradition, die 64 Jahre lang Bestand hatte: Bislang setzte man für die Rolle eher auf unbekannte Gesichter. Mit dem Twilight- und Batman-Star übernimmt nun erstmals ein Schauspieler die Rolle, der bereits weltweit bekannt ist. Doch eine weitere überlieferte Bond-Regel könnte ausgerechnet Roberts Rückkehr als Bruce Wayne beeinflussen. Angeblich dürfen 007-Darsteller während ihrer Vertragszeit in anderen Filmen keinen Smoking tragen. Für "The Batman Part II" könnte der klassische Galalook des Milliardärs damit tabu sein. Ob diese mutmaßliche Kleidungsklausel unter der neuen kreativen Führung von Amazon MGM überhaupt noch gilt, wurde bislang allerdings nicht bestätigt.

Die angebliche Smokingregel reicht bis in die Bondzeit von Pierce Brosnan (73) zurück. In "The Thomas Crown Affair" erschien sein Protagonist bei einer Black-Tie-Gala als einzige Figur nicht im Smoking, sondern im dunkelblauen Anzug mit offenem Kragen. Regisseur John McTiernan erklärte laut der erweiterten DVD-Fassung, Pierce habe als 007 vertraglich keinen Smoking in einem anderen Film tragen dürfen. Für Robert könnte das wichtig werden, denn sowohl "The Batman Part II" als auch sein erster Bondfilm sind für 2028 geplant. Sein bisher düster und zurückgezogen dargestellter Bruce Wayne ist allerdings weniger auf elegante Auftritte im Playboystil angewiesen als frühere Versionen der Figur. Wie The Sun berichtet, droht zudem ein Konkurrenzkampf um Kinostarts und Vermarktung der beiden Großproduktionen. Fünf Monate soll Robert bereits für die Batman-Fortsetzung gedreht haben. Über seine neue Aufgabe sagte er laut der Zeitung: "James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Kinogeschichte, und dass mir 007 anvertraut wird, ist die Ehre meines Lebens."

Die frühere Bondführung setzte seit Sean Connery (†90) bewusst auf weniger bekannte Schauspieler. Produzent Albert Broccoli erklärte im Buch "The James Bond Archives" laut LADbible: "Ich hatte das Gefühl, dass ich einen unbekannten Schauspieler brauchte, keinen Star – vor allem einen Mann, von dem man glauben würde, dass er James Bond sein könnte." So sollte das Publikum vor allem die Figur und nicht den Darsteller sehen. Roberts Wahl steht auch deshalb für einen Kurswechsel. Amazon MGM übernahm später die kreative Kontrolle über die Reihe und entschied sich nun für den prominenten Namen. Unterstützt haben soll die Besetzung Denis Villeneuve (59), der Robert schon in "Dune: Part Three" inszenierte und auch beim kommenden 007-Film Regie führt. Privat ist Robert mit der Sängerin und Schauspielerin Suki Waterhouse (34) liiert, mit der er eine Tochter hat.

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Getty Images Robert Pattinson bei der Premiere von "The Drama" in New York City im April 2026

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Imago Robert Pattinson als Batman in "The Batman", 2022

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