Andrej Mangold (39) lässt Kritik an seinem Familienurlaub nicht einfach auf sich sitzen. Der Realitystar ist gerade mit seiner Familie auf Fernreise, und sein Sohn war im Flugzeug natürlich mit an Bord. Nicht allen Followern gefällt das, wie Andrej jetzt in seiner Instagram-Story zeigte. Dort teilte er eine Collage mit liebevollen Schnappschüssen aus der Flugzeugkabine. Darauf sind er, seine Partnerin Annika Mangold (36) und das Baby zu sehen. Darüber blendete er die Vorwürfe einiger Nutzer ein: Sie nannten den Kleinen arm, hielten den Eltern Egoismus vor und kritisierten, dass so ein langer Flug viel zu stressig für ein Baby sei. Dazu schreibt er in seinem Beitrag mit einer Portion Ironie, sein Sohn habe bei der Reise schließlich einiges ertragen müssen: "... musste bei seiner ersten Fernreise stundenlang kuscheln, schlafen, spielen, trinken, Mama & Papa anschauen und dann auch noch mit uns fliegen. Wirklich unverantwortlich von uns 😩😂."

Danach wurde Andrej allerdings ernster. Er finde es erstaunlich, wie schnell Außenstehende entscheiden würden, was für ein fremdes Kind gut oder schlecht sei. Meinungen und berechtigte Kritik seien zwar erlaubt. Dennoch müsse nicht jede persönliche Entscheidung einer unbekannten Familie von anderen bewertet werden: "Jedes Baby ist anders, jede Familie ist anders. Und als Eltern merkt man ziemlich schnell, was dem eigenen Kind guttut und wann etwas zu viel wird", stellte er klar. Sein Sohn zeige ihm und Annika sehr deutlich, wie es ihm gehe. Genau danach würden sie ihr Handeln ausrichten. An andere Mütter und Väter richtete Andrej außerdem einen Appell: "Lasst euch nicht verrückt machen. Ihr kennt euer Kind besser als irgendein Kommentar im Internet." Sollte die Belastung tatsächlich einmal zu groß werden, werde ihr "kleiner Mann" ihnen das vermutlich als Erster mitteilen.

Andrej und Annika hatten rund acht Monate zuvor öffentlich gemacht, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Mittlerweile ist ihr Sohn auf der Welt und bereichert den Alltag des Paares. Schon die damalige Babynews löste jedoch nicht ausschließlich positive Reaktionen aus. Neben zahlreichen Glückwünschen erreichten Andrej auch respektlose Kommentare und düstere Aussagen über die Zukunft der jungen Familie. Auch damals entschied sich Andrej dafür, die negativen Reaktionen nicht unkommentiert zu lassen. Der Basketballspieler machte die Nachrichten aus seiner Community kurzerhand in seiner Instagram-Story öffentlich und zeigte seinen Followern so, mit welchen Aussagen er konfrontiert wurde. Ganz ähnlich ist er nun auch mit den Vorwürfen rund um die erste Fernreise seines Sohnes umgegangen.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

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Instagram / dregold Annika und Andrej Mangold mit ihrem Baby, Juli 2026

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