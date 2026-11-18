Im Wochenbett lässt es Amira Aly (34) ruhig angehen. Via Instagram nahm die Moderatorin ihre Community jetzt mit zu ihren entspannten TV-Abenden auf dem heimischen Sofa. Ende Oktober erst verkündeten sie und Christian Düren (36), dass ihr gemeinsames Töchterchen das Licht der Welt erblickt hat. Seither schaltet Amira sichtbar einen Gang zurück und hat im TV ein ganz besonderes Lieblingsformat für sich entdeckt: In ihrer Story läuft auf dem Bildschirm die Strategieshow "The Power – Wer hat die Macht?". Doch nicht nur das Programm fällt ins Auge. Passend zu ihrer Liebe zur Weihnachtszeit trägt die Dreifachmama eine rote Hose, die mit kleinen Geschenken bedruckt ist. Außerdem hält sie einen Lebkuchenmann in die Kamera, von dem schon ein Stück fehlt. Ganz nach Plan scheint das Gebäck ohnehin nicht geraten zu sein, denn das Gesicht aus Zuckerguss schaut eher traurig drein.

An Nachschub dürfte es Amira so schnell nicht mangeln: Alle 50 Folgen von "The Power – Wer hat die Macht?" können mittlerweile auf Joyn gestreamt werden. Wer die Staffel gewonnen hat, steht ebenfalls schon fest. Die Spielregeln des Reality-Formats sind simpel: Mehrere Prominente beziehen gemeinsam eine Villa, stehen dort unter permanenter Kamerabeobachtung und kämpfen nach einem strategischen Machtprinzip gegeneinander. In der laufenden Staffel mischen unter anderem Narumol (61) und Joey Heindle (33) mit. Doch ganz so ruhig wie beim entspannten TV-Abend läuft der neue Familienalltag bei der Moderatorin nicht immer ab. In einer vorherigen Instagram-Story nahm Amira ihre Community mit in ihr Familienauto. Zu sehen sind die Rückbank aus Leder und die Rückseite des Vordersitzes, die ordentlich mit Schlamm verdreckt ist. Offenbar hatten kleine, schmutzige Stiefel kräftig gegen den Sitz getreten.

Mit der kleinen Tochter wurde Amira zum dritten Mal Mutter – und darf sich nach zwei Jungs über ihr erstes Mädchen freuen. Während die Moderatorin bereits zwei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher (48) hat, ist das Baby für Christian Düren das erste eigene Kind. In den letzten Wochen gewährte Amira ihrer Community immer wieder intime Einblicke in ihren neuen Alltag als Dreifachmama. Besonders bewegend war ein Schnappschuss direkt aus dem Krankenhausbett: Darauf kuschelt sie ihr Neugeborenes unter einer hellgrünen Decke ganz eng an sich und genießt den stillen Moment mit geschlossenen Augen.

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Instagram / amiraaly Amira Aly meldet sich aus dem Wochenbett, November 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly im November 2026

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