Serkan Yavuz (33) darf bei The Power zum zweiten Mal in Folge als geheimer Powerplayer die Fäden ziehen – doch dieses Mal fliegt seine Tarnung auf. In der Show muss der Realitystar seine Rolle vor den sechs übrigen Kandidaten geheim halten. Cecilia Asoro (30) und Laura Peuker (26) erspielen sich jedoch einen Hinweis, dessen Beschreibung auffällig gut auf Serkan zutrifft. Cecilia erkennt schnell, wer dahintersteckt, und entlockt ihrem Vertrauten unter vier Augen sogar ein Geständnis. Als Zielperson nimmt Serkan ausgerechnet Marc Terenzi (48) ins Visier. Um den Sänger in die Irre zu führen, spielt er ihm einen manipulierten Hinweis zu und versucht, den Verdacht stattdessen auf Laura zu lenken. Als Cecilia daraufhin Marc einen Teil ihres Hinweises verrät, bringt sie ihn jedoch auf die richtige Fährte.

Bei der anschließenden Eliminierung schließt Marc nacheinander Narumol (61), Joshi und Laura aus, bis nur noch Cecilia und Serkan übrig sind. Seine Entscheidung fällt ihm dennoch nicht leicht: "Ich gehe gegen mein Gefühl, gegen alles, was ich denke. Und ich muss sagen: Ich glaube dir jedes Wort, was du sagst, Serkan. Jedes Wort. Aber das war das Spiel, das du meisterst, dass Leute dir einfach glauben." Marc verkündet: "Ich denke, du bist der Powerplayer." Serkan bestätigt daraufhin: "Ich habe dir gesagt: Vertraue deinem Gefühl. Und du hast recht." Nach seinem Ausscheiden umarmt er Marc und entschuldigt sich für die Nominierung. Der Sänger kann seinen Erfolg kaum fassen: "Ich habe Serkan nach Hause geschickt. Wie krank ist das? Rockstar-Moment."

In der vorherigen Runde hatte Serkan seine Identität als Powerplayer noch erfolgreich geheim halten können. Mit seiner geschickten Taktik gelang es ihm, Lucas Cordalis (59) aus der Show zu werfen. Dafür bekam Serkan viel Zuspruch. Zahlreiche Zuschauer lobten sowohl sein cleveres Vorgehen als auch seinen Unterhaltungswert. Sein eigenes Aus kommentiert der Realitystar nun zwar enttäuscht, aber mit Humor: "Was soll man sagen? Ich bin ein Versager. Ich komme hier ein zweites Mal und wieder gehe ich mit einem Klaps auf den Hintern." Bei seiner Verabschiedung betont Serkan außerdem, wie viel Spaß ihm die Teilnahme gemacht hat. Besonders seiner engen Vertrauten Cecilia wünscht er viel Glück für die verbleibenden Folgen. Über die Sendung schwärmt er: "Dieses Format ist wirklich eines der geilsten." Auch Cecilia leidet nach dem Rauswurf ihres besten Freundes mit. Sie findet, dass Serkan trotz allem gut gespielt hat.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Marc Terenzi, Kandidat bei "The Power"

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