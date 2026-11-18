Eine royale Überraschung wartete am Donnerstag auf Harry Kane (33) im Londoner Wembley-Stadion. Anlässlich eines historischen Meilensteins in der Karriere des Fußballprofis betrat Prinz William (44) das Spielfeld. Wie die Daily Mail berichtet, hatte der britische Thronfolger ein ganz persönliches Präsent dabei: ein eingerahmtes Nationaltrikot mit dem Namen des Stürmers und der Nummer 126. Die Zahl markiert einen neuen Rekord in der englischen Fußballgeschichte. Kein anderer Spieler stand bislang so häufig für die Nationalelf auf dem Platz wie Harry, der mit der Partie gegen Kroatien seinen Vorgänger Peter Shilton überholte. Doch der Bayernstar krönte seine Ehrung auch noch mit einem sportlichen Triumph. Per Strafstoß erzielte er in der 64. Spielminute seinen insgesamt 92. Länderspieltreffer und bescherte den Engländern damit einen 2:1-Erfolg in der Nations League.

Für Gänsehautmomente sorgten an diesem Abend nicht nur die Royals. Auch die englischen Anhänger ließen sich etwas einfallen: Eine gigantische Fanchoreografie zeigte Harrys Gesicht beim Torjubel samt seiner neuen Rekordzahl. Seine vier Sprösslinge begleiteten den frischgebackenen Ballon-d'Or-Gewinner beim Einlaufen, bei dem er auch seine begehrte Trophäe präsentierte. Glückwünsche gab es zudem von seinem ehemaligen Tottenhamkollegen Luka Modrić. Der Kroate hatte als Andenken die Replik eines historischen Balls mitgebracht, den Engländer im Jahr 1880 nach Kroatien gebracht haben sollen. Auch Peter würdigte seinen Nachfolger mit einer Auszeichnung. "Es war unglaublich. Einfach alles war fantastisch", resümierte Harry laut 20 Minuten. Der Fußballer konnte sein Glück offenbar kaum fassen: "Es waren verrückte Wochen, in denen unglaublich viel passiert ist." Besonders wichtig war ihm jedoch der sportliche Erfolg: "Solche Momente fühlen sich viel besser an, wenn man gewinnt."

Winkt Harry nach all seinen sportlichen Errungenschaften bald sogar ein Adelstitel? König Charles III. (78) den Ausnahmeathleten mit einem Ritterschlag würdigen. Eine solche Auszeichnung wäre zum jetzigen Zeitpunkt eine absolute Seltenheit: Bis heute wurde lediglich Sir Stanley Matthews diese Ehre zuteil, bevor er seine Fußballschuhe an den Nagel hängte. Argumente für eine besondere Würdigung liefert Harry derzeit reichlich. Der Angreifer, der seit seinem Abschied von Tottenham im Sommer 2023 für die Münchner auf Torejagd geht, beendete mit seinem Ballon-d'Or-Triumph eine 25-jährige Durststrecke für englische Fußballer. Nun knackte er auch noch die Bestmarke, die Peter mit seinen Einsätzen zwischen 1970 und 1990 aufgestellt hatte. Eine Entscheidung des Königshauses über einen möglichen Ritterschlag steht allerdings noch aus.

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Getty Images Prinz William ehrt Harry Kane im Wembley-Stadion

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Getty Images Harry Kane posiert mit Prinz William anlässlich seines 126. Länderspiels für England

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