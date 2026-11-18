Opulente Bälle in der Regency-Ära oder übernatürliche Rätsel in Hawkins? Wer glaubt, dass diese Publikumsmagneten die Spitze der englischsprachigen Netflix-Serien dominieren, wird von der Allzeitliste des Streamingriesen ordentlich überrascht. Denn weder der Historienhit "Bridgerton" noch der Mysteryknaller "Stranger Things" haben es in diesem Ranking ganz nach oben geschafft. Die dritte "Bridgerton"-Staffel aus dem Jahr 2024 muss sich mit 106 Millionen Views – also dem rechnerischen Quotienten aus angesehenen Stunden und Gesamtlaufzeit – sogar mit dem zehnten Platz begnügen. Knapp davor landet die Miniserie "Das Damengambit" von 2020 mit 113 Millionen Views auf Platz neun, dicht gefolgt von der ersten "Bridgerton"-Staffel auf Rang acht. Deutlich düsterer wird es auf dem siebten Platz mit der umstrittenen True-Crime-Produktion "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" von 2022 und 116 Millionen Views. Mit 119 Millionen Views schnappt sich die zweite Staffel von "Wednesday" aus dem Jahr 2025 den sechsten Platz.

Auf Rang fünf schiebt sich die Harlan-Coben-Adaption "Nur für dein Leben" (Originaltitel: "I Will Find You") aus dem Jahr 2026 mit beeindruckenden 121 Millionen Views, die das Publikum mit einer packenden Vermisstensuche fesselte. Unmittelbar dahinter folgt geballte Mysterypower aus dem beliebten Kultuniversum von Hawkins: Die fünfte Staffel von "Stranger Things" aus dem Jahr 2025 sichert sich mit 134 Millionen Views den vierten Platz, während die vierte Staffel aus dem Jahr 2022 mit starken 141 Millionen Views sogar auf dem dritten Treppchenplatz landet. Den sensationellen zweiten Rang erobert jedoch das gefeierte britische Drama "Adolescence" aus dem Jahr 2025, das mit 143 Millionen Views selbst die riesige "Stranger Things"-Fangemeinde knapp hinter sich lässt. An der unangefochtenen Spitze der englischsprachigen Bestenliste thront allerdings eine Serie, die schlichtweg in ihrer eigenen Liga spielt.

Mit unfassbaren 252 Millionen Views und rund 1,7 Milliarden Sehstunden sichert sich die erste Staffel von "Wednesday" aus dem Jahr 2022 den ersten Platz der meistgesehenen englischsprachigen Netflix-Produktionen aller Zeiten. Damit liegt Jenna Ortegas (24) kultiger Auftritt als mürrische Außenseiterin an der Nevermore Academy mehr als 100 Millionen Views vor dem Zweitplatzierten "Adolescence" – einzig das südkoreanische Phänomen "Squid Game" liegt sprachübergreifend mit seiner ersten Staffel noch davor. Während "Bridgerton" oder "Wednesday" vielen ihrer Darsteller einen gigantischen Karriereschub bescherten und "Das Damengambit" wichtige Preise abräumte, setzte vor allem der Düster-Hit um die Addams-Tochter neue Maßstäbe: Keine andere englischsprachige Serie erreichte beim Streamingriesen jemals eine vergleichbare Rekordmarke.

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Imago Anya Taylor-Joy als Beth Harmon in der Netflix-Serie "Das Damengambit"

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Netflix / Liam Daniel Florence Hunt als Hyacinth Bridgerton in der vierten "Bridgerton"-Staffel

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