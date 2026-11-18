SelfieSandra (27) hat für ihren Kinderwunsch offenbar schon einen ungewöhnlichen Plan B geschmiedet. Sollte die Influencerin bis zu ihrem 35. Geburtstag noch kein Kind bekommen haben, möchte sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund Marc Eggers (40) eine Familie gründen. Von dieser privaten Vereinbarung mit dem Schlagersänger und Realitystar erzählte Sandra jetzt im RTL+-Podcast "4 Schwestern". Dabei machte sie deutlich, dass es sich keineswegs um eine spontane Überlegung handelt: "Wenn ich es wirklich mit 35 nicht schaffe, ein Kind zu bekommen, dann werden wir ein Kind bekommen." Eine Liebesbeziehung zwischen den beiden steckt hinter dem Vorhaben allerdings nicht. Wie die Social-Media-Bekanntheit betont, verbindet sie und Marc ausschließlich eine Freundschaft. Ein gemeinsames Baby käme für sie deshalb nur als Alternative infrage, falls sich ihr Wunsch nach einem eigenen Kind bis dahin nicht auf anderem Wege erfüllt.

Auch Marc scheint die ungewöhnliche Vereinbarung nicht vergessen zu haben und nimmt den sogenannten 35er-Pakt offenbar mit Humor. Wie Sandra im Podcast erzählt, habe der Sänger sie bereits scherzhaft gefragt, wann sie "unseren Kleinen bald schon so durch die Gegend schiebt". Bei ihren Schwestern stößt die Vorstellung eines gemeinsamen Kindes mit ihrem langjährigen Freund jedenfalls auf Begeisterung. "Ich glaube, ihr hättet die wunderschönsten Kinder der Welt", heißt es in der Gesprächsrunde. Ob die Abmachung tatsächlich einmal Realität wird, bleibt allerdings abzuwarten. Schließlich hat die Influencerin bis zu ihrem 35. Geburtstag noch einige Jahre Zeit, in denen sich ihr Kinderwunsch auch auf anderem Wege erfüllen könnte. Vorerst bleibt die Vereinbarung mit Marc deshalb eine Möglichkeit für die Zukunft.

Im Podcast geht es auch um Sandras und Marcs gemeinsamen Humor. So zieht Marc seine Freundin gerne mit ihren Kontakten zu Männern aus seinem Freundeskreis auf, während er ihr auf Instagram zugleich zahlreiche Komplimente macht. Unter ihren Beiträgen hinterlässt der Sänger beispielsweise Kommentare wie "Topmodel Level 4000" oder "Dich sehe ich nächstes Jahr bei Victoria's Secret", wie im Podcast zur Sprache kommt. Auch Sandra findet für den Realitystar liebevolle Worte und schwärmt von seinem Charakter. Er sei zu "99 Prozent ein herzensguter Mensch", erklärt sie in "4 Schwestern". Außerdem verrät die Influencerin, dass Marc privat noch deutlich lustiger sei, als es seine Auftritte in den sozialen Medien vermuten lassen.

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