Chika Ojiudo-Ambrose stellt sich schützend vor ihre Ehefrau Carina. Die beiden nehmen derzeit als erstes queeres Paar in der Geschichte des Formats an der siebten Staffel von Temptation Island VIP teil und stellen dort ihre Beziehung auf die Probe. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan nun wissen, wie Chika zu den Lästereien über Carina in der Frauenvilla steht. Die Reality-Darstellerin fand darauf deutliche Worte: Vor allem Gloria Schwesinger (34) und Tara Tabitha (33) würden hinter dem Rücken ihrer Partnerin über Carina herziehen, anstatt sich auf ihre eigenen Beziehungen zu konzentrieren. Chika findet es zudem ungerecht, dass Carina dafür kritisiert wird, sich nicht auf die Verführer einzulassen und damit ihrem Beziehungsversprechen treu zu bleiben. "Nur weil sie nicht mit irgendwelchen Männern in den Whirlpool steigt, sich nicht wie Tara gefühlt 100 Lapdances geben lässt oder bei jedem Kompliment direkt crash out geht wie Gloria, heißt das doch nicht, dass sie die Temptation nicht ernst nimmt?!", schrieb sie.

Für Chika steht fest, worauf es bei "Temptation Island VIP" wirklich ankommt. Ihrer Ansicht nach sollte es in der Show nicht darum gehen, wer sich am meisten mit anderen Männern einlässt. Vielmehr stünden Vertrauen, Respekt und Loyalität im Mittelpunkt – und die Frage, wie man sich verhält, wenn der eigene Partner nicht dabei ist. Dass Carina sich zurückhalte, zeige für Chika gerade, dass sie die gemeinsamen Grenzen respektiere und zu ihrer Ehe stehe. Ihre Frau müsse weder Gloria und Tara noch irgendeiner anderen Teilnehmerin etwas beweisen. Chika findet es vielmehr beschämend, dass ausgerechnet Carina kritisiert werde, weil sie ihrer Partnerin treu bleibt. Manche Frauen sollten ihrer Meinung nach weniger darauf achten, was Carina nicht tue, und sich stattdessen lieber fragen, warum sie Treue offenbar mit Langeweile gleichsetzen. Ihr Fazit ist eindeutig: Loyalität sollte nicht mit mangelnder Bereitschaft verwechselt werden, sich auf das Experiment einzulassen.

In einer weiteren Instagram-Story sprach Chika auch über eine Szene aus der Männervilla, die ihr sichtlich unangenehm war. Während Dennis Lodi (31) einen Lapdance bekam, lehnte sie sich auf einem Stuhl weit nach hinten und stützte sich mit beiden Händen auf dem Boden ab. Dadurch konnte sie nicht ohne Weiteres wieder aufstehen. Genau in diesem Moment stellte sich eine Verführerin mit ihrem Rock über Chikas Gesicht und begann zu tanzen. "Ich habe diese Situation als sehr unerwartet und unangenehm empfunden. Das habe ich weder selbst ins Rollen gebracht noch wollte ich das. So etwas hätte ich auch niemals von mir aus gemacht. In diesem Moment konnte ich mich nicht einfach aus der Situation befreien", erklärte sie. Rückblickend hätte sie ihre persönlichen Grenzen allerdings "härter" aufzeigen müssen. Die Verführerin habe ihr Unwohlsein jedoch bemerkt und sich umgehend entschuldigt. Chika nahm die Entschuldigung an – für sie ist die Angelegenheit damit abgeschlossen.

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RTL / Jonas Mohr Chika und Carina Ojiudo-Ambrose, "Temptation Island VIP"-Kandidaten

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Imago Tara Tabitha, Februar 2025

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Imago Bei Fame Fighting 4 in Essen: Gloria Schwesinger in der Grugahalle, 17. Oktober 2026