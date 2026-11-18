Peter Klein (59) ist wieder vergeben – doch werden er und seine neue Freundin Jasmine Holzmann schon bald gemeinsam im Fernsehen zu sehen sein? Erst vor Kurzem machte der Realitystar seine neue Beziehung öffentlich. Im Interview mit Promiflash verriet er nun, wie er zu gemeinsamen TV-Auftritten mit seiner Liebsten steht. Ein klares Ja klingt allerdings anders: Am liebsten würde Peter die Beziehung aus dem Fernsehgeschäft heraushalten und die gemeinsame Zeit mit Jasmine ganz privat genießen. Schließlich weiß er aus eigener Erfahrung, dass das Reality-TV-Business eine Beziehung ganz schön auf die Probe stellen kann. Vollständig ausschließen möchte er ein gemeinsames Format dennoch nicht. Sollte Jasmine Interesse daran haben, würde er ihr nicht im Weg stehen, sondern sie bei ihrem Vorhaben unterstützen.

Im Gespräch mit Promiflash erläuterte Peter genauer, wie er zu gemeinsamen TV-Auftritten steht: "Ich persönlich würde unsere Beziehung lieber abseits des Reality-TV genießen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass dieses Business auch eine Herausforderung für eine Partnerschaft sein kann. Sollte Jasmine aber Lust auf ein gemeinsames Format haben, würde ich sie natürlich unterstützen. Wir haben unglaublich viel Spaß zusammen und ich bin mir sicher, dass wir das gemeinsam rocken würden!" Für Peter steht also zunächst im Vordergrund, die noch junge Beziehung aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Eine endgültige Absage an gemeinsame Dreharbeiten ist das allerdings nicht. Sollte sich ein passendes Format ergeben und Jasmine ebenfalls Interesse daran haben, könnte sich der Realitystar eine Teilnahme an ihrer Seite durchaus vorstellen.

Kennengelernt haben sich Peter und Jasmine im Sommer 2026 auf Mallorca. Bei einer Veranstaltung auf der Baleareninsel begegneten sich die beiden und verstanden sich auf Anhieb gut. Sie tauschten sogar ihre Telefonnummern aus, doch kurz darauf reiste Jasmine zunächst zurück nach Deutschland. Der Kontakt schlief daraufhin für eine Weile ein. Erst Ende Oktober meldete sich Peter wieder bei der Beauty-Expertin, als diese erneut auf Mallorca war. Der Anlass war zunächst eher ungewöhnlich: Der Realitystar interessierte sich für eine Botoxbehandlung. Beim Wiedersehen wurde jedoch schnell klar, dass zwischen den beiden mehr als nur ein geschäftliches Interesse besteht. Sie fühlten sich zueinander hingezogen und kamen sich näher. Aus der Begegnung entwickelte sich schließlich eine Romanze, die Peter inzwischen auch öffentlich gemacht hat.

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Action Press / azee Peter Klein

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Imago Peter Klein beim Kampfsport-Event "The Ultimate Hype" in Oberhausen

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