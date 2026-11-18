Renée Hoenderkamp hat mit 59 Jahren eine große Überraschung verkündet: Die britische TV-Moderatorin und Ärztin ist schwanger und erwartet ihr drittes Kind. Die Neuigkeit teilte sie in einer Livesendung von GB News mit. Dabei drehte sich die Gesprächsrunde eigentlich um politische Themen. Mitten in der Diskussion machte Renée ihr gut gehütetes Geheimnis dann öffentlich. "Ich werde bald Mutter von drei Kindern, ich bin in der zwölften Woche schwanger", erklärte sie vor laufender Kamera. Zudem verriet sie, dass sie bereits weiß, welches Geschlecht ihr Baby hat: Es wird ein Mädchen. Nicht einmal ihre Kollegen im Studio waren zuvor eingeweiht worden. Entsprechend ungläubig fielen die ersten Reaktionen auf die Verkündung aus. Kurz darauf stand einer ihrer Kollegen auf und nahm die werdende Mutter in den Arm. Das Team ließ es jedoch nicht bei Glückwünschen und einer Umarmung bewenden. Später überraschten die Mitarbeiter Renée zusätzlich mit einer Torte und feierten die besondere Neuigkeit gemeinsam mit ihr.

Leicht war der Weg zu ihrem Babyglück allerdings nicht. Viele Kinderwunschkliniken in Großbritannien behandeln Frauen ab 55 Jahren nicht mehr. Deshalb reiste Renée für eine künstliche Befruchtung nach Polen. Zuvor hatte sie bereits Eizellen einfrieren lassen. Doch erst beim dritten Behandlungsversuch klappte es. "Ich werde nicht so tun, als wäre es ein einfacher Weg gewesen, denn das war es nicht. Drei Anläufe hat es gebraucht", berichtete die Moderatorin bei GB News. Im Netz erntet sie für ihre späte Schwangerschaft nun auch Kritik. Einige Nutzerinnen und Nutzer werfen ihr wegen ihres Alters Egoismus vor. Andere fragen, was aus dem Kind werden soll, falls sie früh stirbt. Auf Instagram reagierte sie unmissverständlich auf die Anfeindungen: "Mir ist egal, was ihr denkt." Für Renée steht fest, dass sie die richtige Entscheidung für sich getroffen hat. Sie betont zudem, auf ihre Fitness zu achten. Was die Zukunft bringt, könne schließlich niemand vorhersehen.

Für Renée ist es nicht das erste Mal, dass sie Mutter wird. Ihren Sohn Calum bekam sie bereits mit 21 Jahren. Heute ist er 37 Jahre alt und hat inzwischen selbst ein Kind. Ihr zweites Kind, Tochter Alice, kam 30 Jahre nach Calum zur Welt. Damals war die Ärztin 51 Jahre alt. Alice ist mittlerweile sieben Jahre alt. Mit Blick auf die Kritik an ihrem Alter verweist die Moderatorin auf ihre jüngere Tochter. "Alice führt ein wundervolles Leben. Sie liebt ihr Leben und ich hoffe, dass es diesem Kind genauso ergehen wird", sagte sie bei GB News. Auch die belastenden erfolglosen Behandlungsversuche hielten die Ärztin nicht davon ab, ihren Wunsch nach einem weiteren eigenen Kind weiterzuverfolgen. Nach zwei gescheiterten Anläufen führte schließlich die dritte künstliche Befruchtung zur ersehnten Schwangerschaft. Nun erwartet Renée eine weitere Tochter und bereitet sich darauf vor, ihre Familie um ein neues Mitglied zu erweitern.

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Instagram / drreneehoenderkamp Renée Hoenderkamp, TV-Moderatorin

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Instagram / drreneehoenderkamp Renée Hoenderkamp und Colin Natali, Mai 2026

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