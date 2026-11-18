In Love Island VIP wird es für Tim Kühnel (30) richtig bitter, denn sein Couple Marla Slengard gesteht ihm, dass sie Paco Herb (31) geküsst hat. "Ich bin sprachlos. Die einfachste Versuchung und sie fällt darauf rein", meint er. Tim ist enttäuscht und fühlt sich leer. Marla verteidigt sich und weint heftig: "Schmeiß mich jetzt doch nicht so weg." Aber der Podcaster ist hin- und hergerissen. Er sucht das Gespräch mit Paco, weil beide befreundet sind. Paco betont: "Ich habe dir seit der ersten Sekunde klargemacht, das ist nicht die richtige Frau für dich. Lass dich nicht so veräppeln. Du vertraust der? Wenn ich mit der alleine bin…" Tim sieht die Schuld zu 99 Prozent bei Marla. Die zwei Männer holen die Influencerin dazu und sprechen sie darauf an, dass sie nicht die ganze Wahrheit erzählt. Tim meint: "Für mich ist es maximal schwer, weil ich komplett zwei verschiedene Versionen höre." Doch bald wird der Content Creator von dem überrumpelt, was wirklich vorgefallen ist.

Während einer Movie Night bekommt der Realitystar vor versammelter Mannschaft Aufnahmen zu sehen – und die haben es in sich. Die Clips aus der Private Suite zeigen, wie Paco die Influencerin über die Schwelle trägt und sich beide anschließend ins Bett legen. Marla lacht: "Komm her, mein Schatz." Wenig später klettert sie auf Paco und zieht die Decke über sie beide. Tim ist fassungslos beim Anblick der Szenen, reibt sich die Augen und wirkt aufgelöst. Als er nachhakt, ob Marla und Paco Sex hatten, gibt Paco zu, dass es unter der Decke intim wurde: "Also nicht… Aber darüber halt. Schon in der Hand gehabt." Für Tim steht fest, dass Marla ihn belogen hat. Ihm gegenüber hatte sie nämlich nur von einem Kuss mit Paco gesprochen. "Scheinbar hat sie vergessen, dass sie Pacos Schwanz in der Hand hatte, auch wenns nur durch die Hose war, wie auch immer", stellt er schockiert im Einzelinterview klar.

Tim sieht weitere Szenen: Marla und Paco kuscheln auf einem Tagesbett. Sie schießt: "Tim will doch auch nur sein Image aufpolieren, nachdem er mit Emma so rumgefickt hat. Jetzt will er hier der Goodboy sein in einer Show." Gemeint ist Tims Teilnahme an Der Promihof. In der Show wurde er mit Emma Fernlund intim. Vor ihrem Einzug in die Private Suite hatte Marla angekündigt, testen zu wollen, ob sie Paco widerstehen könne. Später erklärt sie ihm sogar: "Tim siehts doch eh nicht. Das ist ja nicht die WM. Ich wünschte, mein Ehemann wäre so schlagfertig wie du." Paco rechtfertigt sich vor Tim, der diese Szenen zum ersten Mal sieht, er habe ihm nur die Augen öffnen und zeigen wollen, dass Marla nicht die Richtige für ihn sei. "Das hast du geschafft", entgegnet Tim knapp. Besonders ein Punkt trifft ihn hart: "Das ist schon eine andere Nummer als das, was ich erwartet habe. Weißt du, was ich am respektlosesten finde? Zu sagen, ich bin hier, um meinen Ruf aufzupolieren, und mich dann wie den letzten Clown darzustellen."

Auch die anderen Bewohner zeigen sich nach der Vorführung betroffen. Giuliano Lorenzo Hediger nimmt Tim tröstend in den Arm, während Nelson Henry deutliche Worte findet: "Für mich wäre es over." Tim zieht nach den Enthüllungen einen klaren Schlussstrich. "Das Thema ist durch", stellt er gegenüber Nelson klar. Als Marla das Gespräch sucht, blockt Tim ab. Er macht seine Grenze deutlich: "Ich glaube, es ist besser, wenn wir wirklich nicht mehr miteinander reden. Ich möchte nichts Falsches sagen." Welche Folgen Marlas Flirt mit Paco hat, wird in einem Teaser angedeutet: Marla ist im Sprechzimmer in Tränen aufgelöst. "Hallo, ich möchte nach Hause", schluchzt sie in dem kurzen Ausschnitt und rutscht auf den Boden. Ob sie die Villa tatsächlich verlässt, zeigt sich erst in den kommenden Folgen.

"Love Island VIP" ist ab Mittwoch auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Henna, Marla und Tim bei der Movie Night in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Tim Kühnel in "Love Island VIP"

RTLZWEI Paco Herb und Marla Slengard bei "Love Island VIP"