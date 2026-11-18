Lesley Vogel (70) bricht ihr Schweigen: Die Mutter der verstorbenen Hayden Panettiere (†36) hat jetzt erstmals erklärt, warum sie der Gedenkfeier ihrer Tochter am 19. September in Malibu fernblieb. Entgegen früherer Berichte über einen angeblichen familiären Notfall nannte sie nun in der Sendung "Inside Edition" das jahrelang angespannte Verhältnis als wahren Grund für ihre Abwesenheit. Sie habe weder Unruhe stiften noch vor versammelter Trauergemeinde als vermeintlich schreckliche Mutter an den Pranger gestellt werden wollen. "Ich wollte einfach auch keinen Streit auslösen. Wahrscheinlich war es so am besten", begründete sie ihren Entschluss, der eigenen Tochter bei der Feier nicht die letzte Ehre zu erweisen. Die 36-jährige Schauspielerin war am 16. August nach einer Überdosis in South Carolina verstorben.

Während Lesley der Trauerfeier fernblieb, nahmen Haydens Vater Skip sowie prominente Wegbegleiter und Kolleginnen wie Paris Hilton (45) und Connie Britton (59) Abschied von dem TV-Star. Der letzte persönliche Kontakt zwischen Mutter und Tochter lag zu diesem Zeitpunkt bereits rund zehn Monate zurück: Im Herbst 2025 hatten sich die beiden das letzte Mal über Textnachrichten ausgetauscht. Im Interview blickte Lesley auch auf eine Zeit zurück, in der die beiden noch unzertrennlich waren, bis der kometenhafte Aufstieg der damals 16-jährigen Hayden als Star der Erfolgsserie "Heroes" die familiäre Dynamik für immer veränderte. Inzwischen liegt auch der offizielle Untersuchungsbericht des Gerichtsmediziners vor, der den tragischen Todesfall als Unfall durch eine toxische Kombination verschiedener Substanzen wie Fentanyl, Alprazolam und Quetiapin einstuft.

Dass die private Beziehung zu ihrer Mutter über Jahre hinweg massiv zerrüttet war, hatte Hayden bereits zu Lebzeiten im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" offengelegt. Damals schilderte sie, dass ihr gemeinsames Miteinander zunehmend von geschäftlichen Interessen vereinnahmt worden sei und sie sich eher wie eine Assistentin oder Therapeutin als wie eine geliebte Tochter gefühlt habe. Mit 19 Jahren zog sie daraufhin die Reißleine und beendete die professionelle Zusammenarbeit mit ihrer Mutter ein für alle Mal. Auf ihren emotionalen Appell, Lesley solle einfach nur ihre Mutter sein, folgten nach Haydens Schilderung jedoch spürbare Enttäuschung und die Aussage, sie würde ihrer Erzeugerin etwas schulden.

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Imago Hayden Panettiere und ihre Mutter Lesley Vogel, 2008

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Imago Hayden Panettiere, 2020

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