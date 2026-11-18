Ryan Adams hat sich verlobt – und das nach rund sechs Monaten Beziehung. Der Musiker, den viele als Ex-Mann von Schauspielerin Mandy Moore (42) kennen, will seine Freundin Kate Farr heiraten. Gegenüber TMZ bestätigten die beiden die frohe Nachricht. Zwischen dem Paar liegen 30 Jahre. Ryan ist 52 Jahre alt, die Autorin und Produzentin 22. Kennengelernt haben sich die zwei Anfang 2026 über gemeinsame Bekannte. Zunächst waren sie nur befreundet, doch schon bald entwickelte sich daraus eine Liebesbeziehung. Bereits Anfang Oktober stellte der Sänger dann die Frage aller Fragen. Dem Portal gegenüber gerät er ins Schwärmen: "Ich war in meinem Leben noch nie glücklicher. Kate ist der faszinierendste, liebenswerteste Nerd, den ich je getroffen habe. Sie ist meine beste Freundin, und ich war noch nie glücklicher. Auf die Liebe."

Für ihren Liebsten hat Kate ihr bisheriges Leben umgekrempelt. Sie zog nach Los Angeles, wo die frisch Verlobten inzwischen ein gemeinsames Zuhause haben. Ob die beiden langfristig bleiben, steht noch nicht fest. Wie sie verrieten, spielen sie mit dem Gedanken, in den Mittleren Westen zu ziehen. Sowohl Ryan als auch Kate stammen aus dieser Region und möchten wieder näher bei ihren Familien leben. Auch beruflich schlägt Ryans Partnerin gerade einen neuen Weg ein: Nachdem sie bislang als Autorin und Produzentin tätig war, zieht es sie mittlerweile in die Musikbranche – und damit in die Welt ihres Partners. Wie ausgelassen das Paar miteinander umgeht, zeigt sich offenbar auch auf ihren gemeinsamen Schnappschüssen. "Alle Fotos, die wir zusammen haben, sind wahnsinnig albern", erzählte der Musiker lachend.

Für Ryan ist es nicht die erste Verlobung. Von 2009 bis 2016 war er mit Mandy verheiratet. Nach der Scheidung warf die Schauspielerin ihm emotionalen Missbrauch vor. In einem Bericht der New York Times aus dem Jahr 2019 erhoben neben Mandy auch sechs weitere Frauen schwere Vorwürfe gegen den Sänger. Dabei ging es unter anderem um mutmaßlichen Machtmissbrauch und sexuelles Fehlverhalten. Ryan bezeichnete die Berichterstattung damals als "ungenau". Die Schilderungen seiner Ex-Frau seien "völlig unvereinbar mit seiner Sicht auf die Beziehung" gewesen, hieß es in seiner Reaktion. Ein Jahr später schlug der Musiker andere Töne an: In einem Entschuldigungsschreiben gab er 2020 zu, Menschen in seinem privaten und beruflichen Umfeld schlecht behandelt zu haben. Zudem erklärte er, sich professionelle Hilfe geholt zu haben, um an seiner Nüchternheit und seiner psychischen Gesundheit zu arbeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Adams, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanadams Kate Farr und Ryan Adams, Oktober 2026

Anzeige Anzeige