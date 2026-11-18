Bei The Power sorgen ein paar Zigaretten für ordentlich Zündstoff! Zwischen Realitystar Narumol (61) und ihrer Mitspielerin Laura Peuker (26) kommt es zu einem heftigen Streit, wie die aktuelle Folge der Show zeigt. Auslöser ist Powerplayer Joshua Adjei Gyamfi: Er hatte ausgerechnet Nichtraucherin Laura dazu verdonnert, für die gesamte Gruppe Zigaretten zu drehen. Schon am Morgen weigert sich Laura zunächst, Narumols Wünsche zu erfüllen. Ihre Mitspielerin solle sich stattdessen beim Powerplayer beschweren, schließlich habe er die Strafe verhängt. "Punkt, aus, Ende", stellt Laura klar. Da Narumol stundenlang auf eine brauchbare Zigarette warten muss, wird sie zunehmend ungeduldig. Als sie schließlich die Qualität der Zigaretten kritisiert und Laura genau vorgibt, wie sie diese zu drehen hat, eskaliert die Situation. Im Interview findet Laura deutliche Worte: Ohne Zigaretten sei Narumol "eine Furie, eine Hexe".

Kurz darauf kommen Narumol die Tränen. Sie fühlt sich von Lauras Verhalten verletzt und beleidigt. "Ich habe die Schnauze voll mit Laura und mit ihren Zigaretten. Sie spielt mit uns und sie findet das cool. Das sehe ich nicht mehr ein. Es ist jetzt Schluss mit lustig", klagt sie wütend. Angesichts der angespannten Stimmung bereut Joshi seine Entscheidung zunehmend. "Ich hätte niemals gedacht, dass die Strafe so hart wird für die ganze Gruppe. Einfach Mama ist sauer, Laura ist sauer. Ich habe keine Zigaretten. Ey, was habe ich nur angestellt", erklärt er in der Sendung. Cecilia Asoro (30) stellt sich hingegen auf Narumols Seite. Sie findet Lauras Verhalten unfair, weil Narumol für die Gruppe koche und ihren Mitspielern viele Aufgaben abnehme. Schließlich beendet Delta die Bestrafung. Narumol reagiert mit einem erleichterten Kreischen, bedankt sich bei Delta und stimmt sogar ein "Halleluja" an. Danach raucht sie sofort eine Zigarette. Ihre gute Laune ist ebenfalls zurück: "Ich habe meine Zigaretten wieder und darf rauchen. Das freut mich."

Bereits vor fünf Jahren hatte Narumol gezeigt, wie sehr ihr der Verzicht auf Zigaretten zu schaffen macht. Damals mussten die Teilnehmer von Kampf der Realitystars ihre Tabakwaren abgeben, nachdem sie gegen zahlreiche Regeln verstoßen hatten. Für Narumol war das besonders schwer: Sie brach in Tränen aus. Auch ihre Bitte an das Produktionsteam, ihr eine Zigarette zu geben, blieb erfolglos. Nach fast einem Tag ohne Zigaretten kam Narumol schließlich auf eine ungewöhnliche Idee: Aus einem Palmenzweig bastelte sie sich eine Ersatz-Zigarette. "Mein Opa hat das auch schon gemacht", erklärte sie damals. Doch wirklich zu schmecken schien ihr die Eigenkreation nicht. Bereits nach dem ersten Zug verzog Narumol angewidert das Gesicht.

Anzeige Anzeige

Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Narumol David, "The Power"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Laura Peuker, "The Power"-Kandidatin

Anzeige Anzeige