Heute vor acht Jahren ist Jens Büchner (†49) gestorben – und noch immer ist der Verlust ein fester Bestandteil im Leben seiner Familie. Anlässlich des traurigen Jahrestags sprach seine Witwe Danni Büchner (48) jetzt im Interview mit RTL offen über ihre Trauer. Mit dem Tod ihres Mannes gehe sie heute anders um als in der ersten Zeit, doch der Schmerz sei keineswegs einfach verschwunden. "Man sagt ja, die Trauer endet nie, aber sie verändert sich. Und da ist viel Wahres dran", erklärte die Fünffachmama. Um die Erinnerung an Jens lebendig zu halten, setzt sie gemeinsam mit den Zwillingen Jenna Soraya (10) und Diego Armani (10) auf alte Aufnahmen. Gemeinsam schauen sich die drei alte Videos an, erinnern sich an den Verstorbenen und suchen nach Möglichkeiten, ihm auch an besonderen Tagen nah zu sein. Danni liegt besonders am Herzen, dass ihr Mann für die Kinder nicht nur durch Geschichten lebendig bleibt, sondern weiterhin ein fester Bestandteil ihres Familienlebens ist.

Bei den Büchners hat sich bislang keine feste Tradition für den Todestag etabliert. Danni entscheidet stattdessen gemeinsam mit Jenna und Diego, wie sie diesen besonderen Tag gestalten möchten. In der Vergangenheit kam bei den Kindern beispielsweise der Wunsch auf, Luftballons als Zeichen der Erinnerung an ihren Papa in den Himmel steigen zu lassen. Da sie beim Tod ihres Vaters noch sehr klein waren, würden sie ihren ganz eigenen Weg finden, mit dem Verlust umzugehen, erzählte die Realitydarstellerin. Die Verbindung zu Jens bleibt für sie ohnehin bestehen: "Er war ein wichtiger Mensch in meinem Leben und wir haben zwei wundervolle Kinder zusammen." Geprägt hätten sie dabei nicht nur seine letzten Tage, sondern vor allem die gesamte gemeinsame Zeit. "Wir haben so viel miteinander erlebt, gelacht und auch schwierige Zeiten durchgestanden", erinnerte sich Danni gegenüber RTL. Den Verlust könne sie zwar nicht ungeschehen machen, doch inzwischen habe sie gelernt, damit zu leben. Vergessen kommt für sie aber nicht infrage: "Jens wird immer ein Teil meines Lebens bleiben."

Jens Büchner starb am 17. November 2018 im Alter von 49 Jahren auf Mallorca an den Folgen von Lungenkrebs. Die schwere Krankheit war erst Anfang November bei einem Krankenhausaufenthalt in Palma festgestellt worden. Nur zwölf Tage nach der Diagnose erlag der Realitystar dem Krebs. Der als Malle-Jens bekannte Sänger hinterließ neben Danni fünf leibliche Kinder, darunter die gemeinsamen Zwillinge. Jenna und Diego waren damals gerade einmal zwei Jahre alt, mittlerweile sind sie zehn. Bereits am siebten Todestag ihres Mannes hatte Danni die Zeit ganz bewusst mit den beiden verbracht und mit ihnen über ihren Vater gesprochen. Mit zunehmendem Alter können die Zwillinge immer besser begreifen, was es bedeutet, ihren Vater verloren zu haben. Durch alte Aufnahmen und gemeinsame Erinnerungen lernen sie ihren Papa auf eine ganz persönliche Weise kennen und können die Verbindung zu ihm aufrechterhalten.

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Action Press / Friedrich, Jürgen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018 in Spanien

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Instagram / dannibuechner Jens und Danni Büchner mit Sohn Diego

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