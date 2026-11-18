Für Russell Brand (51) könnte im Gefängnis bald eine vollständige Kontaktsperre zu seiner Ehefrau Laura Gallacher (39) verhängt werden. Hintergrund sind laufende Ermittlungen des britischen Justizministeriums, nachdem eine Nachricht des Komikers aus der Haftanstalt nach außen gedrungen war. Während die Untersuchung andauert, droht dem Paar die Aussetzung aller Telefonate und Besuche. Ein Insider aus dem Gefängnis erklärte gegenüber LBC: "Russell Brand hat gegen die Regeln verstoßen und wird untersucht. Das bedeutet, dass ihm während der laufenden Ermittlungen möglicherweise jeglicher Kontakt zu seiner Ehefrau untersagt wird – sowohl bei Telefonaten als auch bei Besuchen." Zudem sollen künftige Gespräche und Treffen streng überwacht werden. Ausgelöst wurde der Wirbel durch Laura selbst. Sie hatte in der gemeinsamen YouTube-Sendung "Sunday Service with the Brands" eine Erklärung ihres Mannes vorgelesen. Darin beteuerte Russell seine Unschuld und berichtete von seinem Alltag hinter Gittern.

Im Zentrum der Untersuchung steht die Frage, ob der Schauspieler durch seine öffentliche Erklärung die Gefängnisregeln missachtet hat. Zudem wird geprüft, ob seine Worte bei den Opfern weiteres Leid ausgelöst haben könnten. Laut einem Bericht des Express dürfen Inhaftierte keine Aussagen verbreiten, die Geschädigte belasten, und der Kontakt zur Presse ist nur in streng geregelten Ausnahmefällen gestattet. Diese Vorgaben greifen auch dann, wenn Dritte die Botschaft nach außen tragen. Das Justizministerium stellte klar: "Gefängnisleitungen können die Kommunikation von Gefangenen einschränken, wenn dies zum Schutz der Opfer, der öffentlichen Sicherheit oder der Gefängnissicherheit notwendig und verhältnismäßig ist. Wir klären, wie diese Erklärung übermittelt wurde und ob gegen Gefängnisregeln verstoßen wurde." Auch aus der Downing Street kam eine deutliche Ansage. Ein Sprecher des britischen Premierministers betonte: "Dies wird dringend untersucht. Wir erwarten, dass Maßnahmen ergriffen werden, falls festgestellt wird, dass er gegen die Regeln verstoßen hat."

Aktuell befindet sich Russell Brand in der Haftanstalt HMP Littlehey in der englischen Grafschaft Cambridgeshire, wo er eine zehneinhalbjährige Gefängnisstrafe absitzt. Zuvor hatte ihn ein Gericht in London Anfang November der Vergewaltigung sowie dreier sexueller Übergriffe schuldig befunden. In seiner Botschaft, die Laura am Sonntag in der Show verlas, wies er die Taten, für die er verurteilt wurde, erneut zurück. Die Szene selbst sorgte ebenfalls für Aufsehen: Seine Frau saß beim Vorlesen auf einem Sofa und hielt eine Bibel in der Hand. Vor ihr brannte eine Kerze. Ob das Paar sich in naher Zukunft noch sehen oder miteinander telefonieren darf, hängt nun vom Ergebnis der Ermittlungen ab. Eine Entscheidung des Justizministeriums steht bislang noch aus.

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Getty Images Russell Brand und Laura Gallacher verlassen das Southwark Crown Court in London nach einer Anhörung zu Vorwürfen, die er bestreitet

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Imago Russell Brand und seine Ehefrau Laura treffen am Southwark Crown Court ein

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