Sophie Marceau (60) schildert in ihrem Buch "Warszawa", wie Regisseur Claude Pinoteau sie vor den Dreharbeiten zu "La Boum 2" unter Druck gesetzt haben soll. Das Buch erscheint am 17. November, ihrem 60. Geburtstag. Nach dem internationalen Erfolg des ersten Films habe Pinoteau von seiner damals noch minderjährigen Hauptdarstellerin erwartet, dass sie sexuell enthaltsam bleibe. Vor den Dreharbeiten zur Fortsetzung, die 1982 in die Kinos kam, habe er sie immer wieder über ihr Intimleben ausgefragt. Nach Sophies Schilderung hielt der Regisseur ihre Jungfräulichkeit für eine Voraussetzung dafür, dass sie auf der Leinwand weiterhin unschuldig wirkte. "Er sagte mir, dass Sex mich beschmuddeln würde", schreibt die Schauspielerin laut Bild über die Worte, die sie damals tief verunsicherten.

Pinoteau sei überzeugt gewesen, dass das Publikum Sophie ansehen könne, ob sie ihr erstes Mal gehabt habe. "'Im Gesicht kann man alles ablesen', sagte er", erinnert sie sich in "Warszawa". Was damals von ihr erwartet worden sei, fasst sie mit bitterem Spott zusammen: "Mein Körper als junge Jungfrau (lecker!) sollte so lange wie möglich jungfräulich bleiben." Zu diesem Zeitpunkt hatte Sophie nach eigenen Angaben bereits ihr erstes Mal mit einem Jungen erlebt. Die Aussagen des Regisseurs hätten sie deshalb in Panik versetzt. Immer wieder habe sie im Spiegel nach Veränderungen gesucht, aus Angst, ihr Gesicht könne "schmutzig" aussehen oder sie wie ein "leichtes Mädchen" wirken lassen. Ein Anwalt, ein Agent oder ein Pressesprecher habe ihr damals nicht zur Seite gestanden. "Niemand beschützte uns. Ich musste allein zurechtkommen", schreibt Sophie rückblickend.

Als "La Boum – Die Fete" 1980 in die Kinos kam, war Sophie erst 13 Jahre alt. Der Film machte sie europaweit bekannt und verhalf ihr zum internationalen Durchbruch. Der frühe Ruhm veränderte aber auch ihren Schulalltag und schränkte ihre persönliche Freiheit ein. Jahrzehnte später beschrieb die Schauspielerin diese Zeit als so gefährlich, dass sie sie nach eigener Aussage beinahe das Leben gekostet hätte. Was sie damit konkret meinte, führte sie nicht näher aus. Bis heute verbinden viele Menschen Sophie vor allem mit Vic, dem Teenager, den sie in den beiden Filmen spielte. Manche sprechen sie immer noch darauf an, dass ihre "kleinen Pausbäckchen" von damals verschwunden sind. In "Warszawa" beschreibt Sophie, wie sich solche Begegnungen für sie anfühlen: als würden die Menschen in ihr noch immer das Mädchen aus "La Boum" sehen und darüber ihr späteres Leben ausblenden.

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Getty Images Sophie Marceau auf dem roten Teppich

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Imago Sophie Marceau bei der Premiere des Films "La Boum" in Paris

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