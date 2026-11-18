David Beckham (51) zieht gegen seinen langjährigen Parfümpartner vor Gericht. Wie die Daily Mail berichtet, hat seine Firma DB Ventures beim New York Supreme Court eine Klage gegen den Kosmetikkonzern Coty eingereicht. Der Grund: Die Düfte des ehemaligen Fußballers sollen beim britischen Billighändler Poundland und sogar an Tankstellen verkauft worden sein. Davids Seite sieht dadurch das über Jahrzehnte aufgebaute Luxusimage der Marke beschädigt. Sie fordert insgesamt 41 Millionen Dollar, umgerechnet rund 37.000.270 Euro. In der Klageschrift ist von "Schock und Bestürzung" die Rede, "als DB Ventures feststellte, dass David-Beckham-Düfte an einer Tankstelle zum Verkauf angeboten wurden". "Wie konnte das nur passieren?", fragen die Anwälte und machen "Verzweiflung und Gier" dafür verantwortlich. Laut den Juristen soll Coty Ware im Wert von rund 24 Millionen Dollar (umgerechnet rund 21.658.695 Euro) über nicht genehmigte Kanäle abgesetzt haben. Dadurch sei Davids Name mit günstigen Rabattprodukten in Verbindung gebracht worden. Außerdem soll Coty Umsätze von 123 Millionen Dollar (umgerechnet rund 111.000.812 Euro) nicht korrekt gemeldet haben. Dem Sportler seien so rund sechs Millionen Dollar (umgerechnet rund 5.414.673 Euro) an Lizenzgebühren entgangen.

Coty weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Der Konzern bestreitet, die Parfüms jemals über Poundland vertrieben zu haben, und fordert die Abweisung der Klage. Zudem vertritt das Unternehmen die Auffassung, selbst bestimmen zu dürfen, über welche Verkaufsstellen die Düfte angeboten werden. Nur für den Vertrieb über Supermärkte und Hypermärkte brauche es die Zustimmung von DB Ventures. In den Gerichtsunterlagen, aus denen das Newsportal zitiert, schlagen Cotys Anwälte zurück: "Hier geht es nicht um den Schutz der Marke David Beckham." Die Klage sei vielmehr "ein durchsichtiger Versuch, einen vorgeschobenen Grund zu konstruieren". Davids Firma wolle so vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen, der eigentlich bis 2028 läuft, und die Lizenz schon Jahre früher an die Konkurrenz von Interparfums übergeben. Tatsächlich hatte Authentic Brands Group, die die Namensrechte des Briten hält, bereits 2025 Kontakt zu Interparfums aufgenommen. Der neue Lizenzdeal wurde im Januar 2026 bekannt gegeben und soll im Januar 2027 in Kraft treten. Bislang produziert Coty insgesamt 45 David-Beckham-Düfte, eine Flasche kostet meist rund 20 Pfund.

David und Coty arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen. Grundlage ihrer Geschäftsbeziehung ist unter anderem ein 2016 geschlossener Lizenzvertrag, der als Beweismittel vorgelegt wurde. Dieser garantiert dem Unternehmer eine Beteiligung von sieben Prozent an den Umsätzen mit Parfüm. Darin sind auch einige Annehmlichkeiten festgehalten: Für Werbetermine rund um seine Düfte muss Coty dem Sportstar Flüge in der ersten Klasse, Hotelaufenthalte und Mahlzeiten bezahlen. Das gilt ebenso für zwei Begleitpersonen und einen Sicherheitsmitarbeiter. Ein Promotiontag darf zudem höchstens sechs Stunden dauern. Selbst die Zeit für Haare und Make-up wird dabei mitgerechnet. In den Gerichtsunterlagen betont Davids Seite außerdem seinen Status als international bekannte Persönlichkeit aus Sport, Mode und Wirtschaft. Seine Marke sei "weltweit bekannt" und "gleichbedeutend mit Exzellenz", heißt es dort laut Daily Mail. Das Luxusimage habe er über Jahrzehnte sorgfältig aufgebaut. Als weiteren Beleg für sein Ansehen verweisen die Anwälte auch auf seinen Ritterschlag im Jahr 2025.

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Getty Images David Beckham im April 2025

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Getty Images David Beckham beim MLS-Cup-Finale 2025 zwischen Inter Miami CF und Vancouver Whitecaps FC, Dezember 2025

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