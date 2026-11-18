Tara Tabitha (33) stellt sich erneut schützend vor ihren Partner Dennis Lodi (31). Nach der neuesten Folge von Temptation Island VIP sah sich Dennis einmal mehr mit heftiger Kritik der Zuschauer konfrontiert. In ihrer Instagram-Story bezog die Reality-Darstellerin nun Stellung und machte deutlich, dass ihr Freund aus ihrer Sicht bislang keine Grenze überschritten habe, die für sie das Ende der Beziehung bedeuten würde. "Ich habe Dennis sehr niedrige Grenzen gesetzt, und das ist MEINE Entscheidung. Bisher hat er nichts getan, was für mich in diesem Setting ein Trennungsgrund wäre", stellte Tara klar. Weder sein nackter Sprung in den Pool noch die zahlreichen Lapdances, die er in der Villa verteilt hatte, seien für sie ein Anlass, die Partnerschaft infrage zu stellen. Für Tara steht vielmehr fest: Welche Regeln und Grenzen in ihrer Beziehung gelten, entscheidet allein sie selbst. Und eines betont sie ebenfalls: Betrogen habe Dennis sie ihrer Ansicht nach nicht.

Ganz spurlos gehen die Szenen allerdings auch an Tara nicht vorbei. Einige Bilder und Aktionen ihres Partners finde sie durchaus unschön, räumte sie ein. Eine emotionale Bindung zu einer anderen Frau könne sie bei Dennis jedoch nicht erkennen. Sie habe ihm bewusst niedrige Grenzen gesetzt und lasse sich nicht von anderen vorschreiben, wann sie die Beziehung beenden müsse. "ICH kann zwischen Show und Realität entscheiden und muss mir nicht die imaginären Grenzen anderer aufschwatzen lassen", betonte die Influencerin. Darüber hinaus bemängelte Tara, dass in der Sendung nie vollständige Gespräche zu sehen seien. Sowohl die Geschehnisse in den Villen als auch bei den Dates und in den Interviews würden lediglich ausschnittsweise gezeigt. Dennis mache das Format mit, ziehe seine Show ab und trinke ihrer Einschätzung nach gelegentlich auch etwas zu viel. Seine extrovertierte Art vor der Kamera müsse jedoch nicht bedeuten, dass er sich auch außerhalb der Show so verhalte. Wie sehr Dennis ihrer Meinung nach auf Unterhaltung und gute Bilder bedacht sei, verdeutlichte Tara am Beispiel seiner Reaktion auf Josuas Zurückhaltung: "Wer bin ich dann? Muss ich dann doppelt und dreifach Lapdances geben, sodass wir Bilder liefern?!"

Es ist nicht das erste Mal, dass Tara sich zu Dennis' Verhalten in der Show äußert. Bereits nach seinem Nacktsprung in den Pool hatte sie klargestellt, dass sie darin weder einen Seitensprung noch einen Trennungsgrund sehe. Wie sie damals erklärte, hatten die beiden das Nacktschwimmen bereits vor den Dreharbeiten besprochen. Tara habe Dennis dafür ausdrücklich ihr Einverständnis gegeben. Nicht abgesprochen war hingegen, was anschließend passierte: Mehrere Verführerinnen sprangen ebenfalls unbekleidet zu ihm ins Wasser. An ihrer Haltung änderte das jedoch nichts. Mit ihrem aktuellen Statement macht Tara nun erneut deutlich, wo für sie die Grenzen in der Beziehung verlaufen. Dass ihr manche Szenen aus der Villa missfallen, stellt sie nicht infrage. Für sie bedeuten diese allerdings nicht automatisch das Ende der Partnerschaft. Wie sich Dennis in den kommenden Folgen von "Temptation Island VIP" verhalten wird, erfahren die Zuschauer in den nächsten Wochen.

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ATV, Joyn Dennis Lodi und Tara Tabitha bei der Premiere von "Tara & Dennis - der Hofnarr liebt die Queen"

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RTL / Jonas Mohr Dennis Lodi und Tara Tabitha bei "Temptation Island VIP"

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